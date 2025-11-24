RIVER Y RACING SE ENFRENTAN POR LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA: HORA, FORMACIONES Y TV

El Millonario y la Academia se medirán con el objetivo de avanzar a los cuartos de final del torneo. (Foto: Fotobaires)

Racing y River se verán las caras este lunes desde las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda por los octavos de final del Torneo Clausura. De un lado, Marcelo Gallardo aún no tiene definido su once y arrastra varias dudas; del otro, Gustavo Costas recupera una pieza fundamental: Santiago Sosa, quien volverá a la titularidad utilizando una máscara especial para proteger la fractura ósea que sufrió.

El Millonario afronta este partido en medio de su momento deportivo más delicado desde la llegada del Muñeco al banco. Apenas consiguió dos triunfos en sus últimos 12 partidos y acumula golpes fuertes: la eliminación en la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, la caída por penales ante Independiente Rivadavia en la Copa Argentina y la derrota en el Superclásico frente a Boca.

Su reciente 0-0 en Liniers ante Vélez lo dejó sexto en la Zona B y sin posibilidades de quedarse con el tercer puesto de la tabla anual, clave para acceder al repechaje de la próxima Copa Libertadores.

River y Racing se vuelven a cruzar. (Foto: Fotobaires)

Racing llega encendido: racha positiva, solidez defensiva y el regreso de su gente al Cilindro

La Academia, en cambio, atraviesa un presente mucho más sólido. Ganó cuatro de los últimos cinco encuentros de la fase regular y apenas recibió un gol desde la séptima fecha. Esta levantada le permitió alcanzar el tercer lugar de la Zona B con 25 puntos y asegurar su cupo en la próxima Copa Sudamericana.

A eso se suma otro impulso anímico: podrá jugar con su gente, luego de que Aprevide levantara la sanción de tres partidos sin público tras el impactante recibimiento ante Flamengo en semifinales de la Copa Libertadores.

La posible formación de Racing vs. River, por el Torneo Clausura

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

La posible formación de River vs. Racing, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño; Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussiy Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Racing vs. River, por los octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y árbitro