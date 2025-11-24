CARLOS TEVEZ VOLVIÓ A LA BOMBONERA: RECIBIÓ UN HOMENAJE DE LA DIRIGENCIA DE BOCA Y FUE OVACIONADO

Carlos Tevez, actual DT de Talleres de Córdoba, volvió este domingo a la Bombonera y fue recibido como un ídolo: tuvo un homenaje organizado por los dirigentes de Boca y también disfrutó de una gran ovación por parte de los hinchas. Todo ocurrió en la previa del partido por los octavos de final del Torneo Clausura.

Cuando el Apache salió a la cancha, recibió un tremendo recibimiento de parte de los fanáticos. No solo hubo aplausos y cánticos, sino también una enorme bandera con una foto suya de cuando era jugador y capitán del equipo junto a la leyenda: “De Boca, vago y atorrante”.

Además, Marcelo Delgado fue el encargado de entregarle una camiseta de Boca enmarcada con el 10 en la espalda y el nombre “Carlitos”.

Esta es la segunda vez que Tevez se presenta en la cancha de Boca como DT del equipo rival. La primera había sido cuando estaba en Rosario Central, el 17 de agosto de 2022, por la fecha 14 del Torneo de la Liga Profesional. Aquel día, el Canalla visitó La Bombonera en un encuentro que terminó en empate 0-0.