BENEFICIARIOS DEL SORTEO DE VIVIENDAS EN CASTELLI
CASOS ESPECIALES
1 Paola Noemí Fleckestein
2 Claudia Isabelina González
3 César Alberto Cuellar
4 Liliana Beatriz Aman
GRUPOS FAMILIARES (20 viviendas – 872 postulantes)
Tamara Micaela Torres
César Leopoldo Arzamendia
Marina Gisela Peña
Luciana Romina Carabajal
Karina Patricia Gómez
María Belén González
Magni Soli Alan Gabriel Alegre
María Reina Moriénega
Blanca Margarita Smollinger
Cristian Rubén Scheffer
Matías Alberto Roldán
Ariela Marisel Ibañez
Carmen Soria
Ramón Eliseo Sánchez
Analía Lidia Salazar
Ramona Noemí Arce
Héctor Javier Suárez
Milagros Jaqueline Acuña
Lucía Catalina Rolhaiser
Walter Kivich