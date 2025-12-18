ZONA SUR RESISTENCIA: DEMORAN A UN JOVEN CON UN IPHONE DE DUDOSA PROCEDENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino el personal de la Comisaria Séptima.



El operativo tuvo lugar cerca de las 23:45, en la intersección de avenida San Martín y calle Haití, cuando personal del Servicio Externo realizaba recorridas preventivas y fue alertado sobre dos personas que intentaban comercializar un celular en el barrio Autoconvocados.

De esta manera iniciaron patrullajes en la zona, los efectivos observaron a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta Honda Biz 125 cc. Al notar la presencia policial, intentaron huir, aunque fueron alcanzados a los pocos metros. En ese momento, el acompañante descendió del rodado y escapó.

El conductor fue demorado, tratándose de un sujeto de 25 años. Tras exhibir sus pertenencias, los agentes encontraron entre sus prendas un teléfono celular marca Apple, modelo iPhone 13, color blanco, cuya propiedad no pudo acreditar. Además, manifestó desconocer el patrón de desbloqueo del equipo, lo que reforzó las sospechas sobre el origen del dispositivo.

Ante esta situación, se procedió al formal secuestro del teléfono celular y de la motocicleta, y al traslado del demorado a la unidad policial, quedando a disposición de la justicia.

