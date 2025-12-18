BARRANQUERAS: HALLARON A UNA MENOR DESAPARECIDA EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la Comisaría Primera de Barranqueras intervino ante la denuncia por la supuesta desaparición de una menor de 11 años, activándose de inmediato el protocolo de búsqueda.

La denuncia fue radicada por una familiar, quien manifestó desconocer el paradero de su nieta de 11 años. Ante ello, la Fiscalía en turno dispuso la activación del protocolo de búsqueda y dio intervención a la Línea 102.

En el marco de las tareas investigativas el personal de la Comisaria Primera Barranqueras, logró establecer que la menor habría viajado a la provincia de Corrientes con autorización de su progenitora. Con conocimiento de la magistratura interviniente, personal policial se comisionó hasta la ciudad de Corrientes junto a la madre de la niña, a fin de verificar su estado de salud.

Finalmente, durante la madrugada del miércoles, la menor fue hallada en buen estado de salud en un domicilio de la ciudad de Corrientes. Informada la Fiscalía, se dispuso la desactivación del protocolo de búsqueda y el traslado de la menor y su madre al Departamento de Medicina Legal para los exámenes de rigor.

Con intervención del personal de la Línea 102, la menor fue restituida a su progenitora bajo las formalidades legales, quedando el organismo a cargo del seguimiento socioambiental correspondiente.

