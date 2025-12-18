PARADERO: HALLARON A UNA MENOR QUE SE ENCONTRABA DESAPARECIDA EN RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La denuncia fue realizada en la Comisaría Primera Metropolitana, desde donde se activó el protocolo de búsqueda, el cual culminó cuando la menor fue hallada en la localidad de Margarita Belén.

Se trataba de una adolescente de 16 años cuya ausencia había sido denunciada, motivo por el cual se alertó a las distintas unidades policiales. La menor había sido vista por última vez en inmediaciones de avenida 9 de Julio y calle 6, en la ciudad de Resistencia.

Durante la madrugada de este miércoles, personal de la Comisaría de Margarita Belén logró localizarla en la planta urbana de esa localidad, encontrándose en buen estado de salud. De inmediato, se comisionó un móvil policial para su traslado al Hogar ECA “Sueños de Luz”, previo paso por Sanidad Policial.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la desactivación del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.

