LA CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS DEL BANCO DEL CHACO SEGUIRÁ VIGENTE EN 2026

El Nuevo Banco del Chaco mantiene vigente este año y el año próximo la línea de préstamos de consolidación de deudas y, una herramienta pensada para aliviar la economía familiar, mediante la unificación de deudas personales en una única cuota mensual, con condiciones más convenientes y mayor previsibilidad financiera.

Desde la entidad explicaron que «las solicitudes online recibidas desde el lanzamiento de la línea están siendo analizadas por nuestros asesores. Todos los casos serán atendidos una vez finalizado el análisis inicial y se contactará a cada cliente para asignarle un turno y completar la gestión».

Esta línea permite a las familias chaqueñas acceder y contar en cualquier momento del año con una opción para reorganizar los compromisos financieros.

Para iniciar la gestión de manera ágil y sencilla, el trámite puede realizarse de forma online, con atención personalizada, a través del sitio web oficial del banco www.nbch.com.ar o mediante el servicio de Atención Online por WhatsApp al 362 416 1290.

Una vez completada la información solicitada, un asesor de Nuevo Banco del Chaco se comunicará para indicar la documentación requerida y otorgar un turno para completar el trámite en la sucursal. Las solicitudes enviadas a través del formulario se procesan dentro del mes en curso y se responden a la brevedad.

La línea de consolidación de deudas está habilitada durante todo el año para personas bancarizadas que perciben sus haberes en Nuevo Banco del Chaco: activos y pasivos de la administración pública provincial, personal del sector privado, organismos y entes autárquicos.

UNA OPCIÓN PERMANENTE PARA UNIFICAR DEUDAS

El préstamo de consolidación permite unificar deudas de préstamos personales y tarjetas de crédito en una sola cuota mensual que no supere el 50% del sueldo, facilitando la organización de los ingresos y liberando fondos para atender gastos y necesidades cotidianas.

Al tratarse de una línea vigente durante todo el año, los clientes pueden evaluar esta alternativa cuando lo necesiten, con mayor flexibilidad y previsibilidad.

MODALIDADES DE GESTIÓN

La gestión de la consolidación de deudas puede iniciarse en cualquier momento del año a través de los canales online, con acompañamiento de asesores del banco durante todo el proceso.

Además del formulario web disponible en www.nbch.com.ar, los clientes pueden comunicarse con el servicio de Atención Online por WhatsApp al 362 416 1290 para iniciar el trámite.

Quienes prefieran la atención presencial, también podrán realizar la gestión en todas las sucursales del NBCH, así como en las oficinas habilitadas con horario extendido, dispuestas en distintos puntos para facilitar el acceso.

DEUDAS INCLUIDAS

En el préstamo de consolidación, vigente durante todo el año, se pueden incluir: deudas en NBCH; préstamos personales; tarjetas de crédito; regularización de cuotas vencidas; deudas con cooperativas y mutuales con código de descuento; y deudas con otras entidades del sistema financiero, incluso en situación irregular.

La línea de préstamos de consolidación de deudas es una herramienta del Nuevo Banco del Chaco para ordenar las finanzas personales, reducir la carga mensual y acompañar a las familias chaqueñas para atender gastos y necesidades.