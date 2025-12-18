LA REGIÓN LITORAL AVANZA EN UN ESQUEMA DE LICENCIAS DE PESCA DEPORTIVA

La Región Litoral dio este miércoles, en Santa Fe, un paso clave hacia la integración regional con la firma de un acta acuerdo que establece la validez recíproca de las licencias provinciales de pesca deportiva para residentes, respetando las normativas vigentes de cada jurisdicción.

El acuerdo fue suscripto por representantes del Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Según se informó oficialmente, la iniciativa tiene como objetivo mejorar el control de los recursos pesqueros, fortalecer la gestión ambiental y promover el turismo sustentable en toda la región, optimizando el manejo de los recursos naturales y la coordinación entre las provincias.

«Este avance se enmarca en el proceso de integración impulsado por la Región Litoral y busca consolidar mecanismos de control más eficientes y una mayor articulación interjurisdiccional», señalaron.

El acta acuerdo fue rubricada durante un encuentro del bloque institucional de la Región Litoral y posteriormente presentada en una conferencia de prensa realizada en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno. El documento será elevado a la Junta de Gobernadores para su tratamiento.