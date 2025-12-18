SE APROBÓ EL PRESUPUESTO 2026 PERO SE RECHAZARON DOS LEYES CLAVES

Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación comenzó el debate que terminó en la madrugada de este jueves, y alcanzó a aprobar la propuesta general del Presupuesto 2026, con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones.

Sin embargo, el Ejecutivo perdió en la votación de dos puntos claves: la derogación de las leyes de financiamiento a las universidades y a la discapacidad.

Sobre el cierre de la sesión, y de forma inesperada, definieron a los tres representantes para la Auditoría General de la Nación.

Dentro de los alineados con los gobernadores, los apoyos a La Libertad Avanza del proyecto general llegaron desde Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca, Santa Cruz y Misiones. Las oposiciones fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal (integrada por Nicolás Massot y Miguel Pichetto).

Antes de la votación en general y pasada la medianoche, «Bertie» Benegas Lynch (La Libertad Avanza) anunció dos reformas: una que habilitaba al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para la ciudad Autónoma de Buenos Aires (como parte del acuerdo de Nación con el PRO), en simultáneo a la inclusión de un fondo especial de $21.347 millones a la «Jurisdicción 5 del Poder Judicial».

Ambas modificaciones fueron introducidas en el capítulo 11 del proyecto, el más controvertido, porque incluye el artículo 75 que eliminaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

Aún así, a la hora de la votación de ese capítulo (que además removía la movilidad de asignaciones familiares y la zona fría) distintos aliados provinciales modificaron su postura: la neuquina Maureira, el salteño Bernardo Biella, el correntino Diógenes González, el mencionado puntano Claudio Álvarez y los peronismos tucumanos y catamarqueños se posicionaron igual que Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas (que se abstuvo hasta la última definición, en donde su postura fue fundamental), para superar por 123 votos a 117 al entramado libertario. También se registraron 2 abstenciones del radicalismo (Cipolini y Agüero) y dos ausencias del MID.

A la madrugada se definieron las otras dos propuestas del oficialismo. Una de ellas es la modificación del Régimen Penal Tributario, conocida como ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que actualiza los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones.

Esta iniciativa, que redefine «los criterios para la configuración de los delitos fiscales y prioriza la intervención penal en los casos de evasión relevante» -según precisaron en un documento libertario-, obtuvo media sanción con 130 votos a favor 107 en contra.