HOY ES LA MARCHA NACIONAL DE LA CGT CONTRA LA REFORMA LABORAL QUE IMPULSA JAVIER MILEI
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La central obrera moviliza en protesta por el proyecto que el Presidente envió al Congreso.
A qué hora es la marcha nacional de la CGT
Horas antes el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, había adelantado que el sindicalismo rechazaría el proyecto de reforma laboral.
«Naturalmente no podemos aceptar el planteo del proyecto de (Federico) Sturzenegger porque quiere quitar derechos y romper estructuras del derecho colectivo e individual”, expresó Martínez en referencia a las expectativas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien representó al Gobierno en el Consejo de Mayo.
Aunque la CGT se retiró de manera formal del Consejo de Mayo, Martínez siguió participando en la mesa donde se debatió la reforma laboral, y alertó que en el borrador “hay una postura ideológica muy extrema que no tiene que ver con lo que pensamos y necesitamos los trabajadores”.