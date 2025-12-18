HOY ES LA MARCHA NACIONAL DE LA CGT CONTRA LA REFORMA LABORAL QUE IMPULSA JAVIER MILEI

Foto: Mariano Fuchila

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este jueves 18 de diciembre a una marcha a la plaza del Congreso en rechazo al proyecto de reforma laboral que firmó el presidente Javier Milei y ya está en el Senado para ser debatido en las sesiones extraordinarias.

Este 11 de diciembre comenzó el período de sesiones extraordinarias en el Congreso durante el cual el Gobierno pretende aprobar la reforma laboral y la tributaria como antesala a su agenda legislativa de 2026, ahora con una presencia contundente en ambas cámaras.

A qué hora es la marcha nacional de la CGT

Como respuesta, desde la central obrera convocaron a una marcha federal contra la reforma laboral libertaria, y en la Ciudad de Buenos Aires el destino de la manifestación será la plaza frente al Congreso, a partir de las 15.