EL GOBIERNO DE CHACO SOLICITÓ EL TRASLADO DEL CLAN SENA A CÁRCELES FEDERALES
La provincia ya elevó el pedido formal y aguarda la disponibilidad de plazas y la evaluación de los perfiles criminológicos por parte del Servicio Penitenciario.
En ese sentido, el funcionario explicó que la concreción del traslado está supeditada a dos condiciones clave: “hace falta cupo y que se cumplan los perfiles criminológicos que establece el Servicio Penitenciario Federal”. Matkovich remarcó además la postura del Ejecutivo chaqueño frente a la situación de los condenados y fue contundente al señalar: “Vamos a hacer lo que está a nuestro alcance para que estos delincuentes condenados vayan a las cárceles federales”, subrayando la intención política de avanzar con la medida.
La solicitud se conoce en un contexto de cambios recientes dentro del sistema penitenciario provincial. Este martes se informó que César Sena y su padre, Emerenciano Sena, fueron trasladados al Complejo de Villa Barberán y quedaron alojados en la misma celda, una decisión que se tomó tras la fuga de Luz Mía Di Batista, conocida como “La Barby”, una detenida trans que logró escapar y fue recapturada este lunes en la provincia de Corrientes. El episodio generó preocupación entre las autoridades del Servicio Penitenciario de Resistencia, ante el temor de que se produjeran nuevas evasiones.
En paralelo, el proceso judicial continúa avanzando. Según consignó Diario Chaco, la jueza Dolly Fernández será la encargada de dar a conocer las sentencias para los integrantes del clan Sena y los colaboradores el próximo 10 de febrero de 2026. Durante las audiencias de cesura, tanto la Fiscalía como la querella solicitaron la pena de cadena perpetua, mientras que la defensa volvió a insistir con planteos de inconstitucionalidad, que ahora deberán ser analizados por el tribunal.