El gobierno de Chaco solicitó el traslado del clan Sena a cárceles federales

El gobierno de Chaco avanzó con una solicitud para que César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, sean trasladados a establecimientos del sistema penitenciario federal.

La confirmación llegó de la mano del ministro de Seguridad provincial, Hugo Matkovich, quien brindó detalles del planteo durante una rueda de prensa realizada este miércoles, en la que dejó en claro que el trámite ya está iniciado y ahora depende de factores técnicos y administrativos.

Emerenciano y César Sena, y Marcela Acuña, al momento del veredicto. En ese sentido, el funcionario explicó que la concreción del traslado está supeditada a dos condiciones clave: “hace falta cupo y que se cumplan los perfiles criminológicos que establece el Servicio Penitenciario Federal”. Matkovich remarcó además la postura del Ejecutivo chaqueño frente a la situación de los condenados y fue contundente al señalar: “Vamos a hacer lo que está a nuestro alcance para que estos delincuentes condenados vayan a las cárceles federales”, subrayando la intención política de avanzar con la medida.

La solicitud se conoce en un contexto de cambios recientes dentro del sistema penitenciario provincial. Este martes se informó que César Sena y su padre, Emerenciano Sena, fueron trasladados al Complejo de Villa Barberán y quedaron alojados en la misma celda, una decisión que se tomó tras la fuga de Luz Mía Di Batista, conocida como “La Barby”, una detenida trans que logró escapar y fue recapturada este lunes en la provincia de Corrientes. El episodio generó preocupación entre las autoridades del Servicio Penitenciario de Resistencia, ante el temor de que se produjeran nuevas evasiones.

A raíz de esa situación, se dispusieron medidas de seguridad más estrictas, entre ellas el aislamiento del pabellón donde se encuentran padre e hijo, que impide el contacto con el resto de la población carcelaria. Ese sector cuenta además con acceso a un patio interno, que pueden utilizar sin restricciones horarias desde las 7 hasta las 19, una condición que despertó críticas y comentarios dentro y fuera del penal.