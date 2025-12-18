METROPOLITANA: DEMORARON A UN SUJETO POR HURTO Y A OTRO CON PEDIDO ACTIVO DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de un operativo propio de seguridad preventiva llevado adelante por el Centro Multiagencial de Emergencias 911, personal de la División Caminantes realizó dos procedimientos con resultados positivos en distintos puntos de la ciudad de Resistencia.



El primer hecho ocurrió alrededor de las 19:30, en inmediaciones de calle Santa María de Oro y Salta, donde los efectivos identificaron a un sujeto y, tras consultar sus datos en el sistema Sistema Federal Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se constató que poseía un pedido activo de captura y detención vigente por una causa judicial por hurto en grado de tentativa. El sujeto fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente alojado en la Comisaría Segunda Metropolitana a disposición de la Justicia.

Más tarde, cerca de las 20:00, durante recorridas preventivas en la intersección de calles Santiago del Estero y Santa María de Oro, interceptaron a otro sujeto que momentos antes había sustraído mercadería de dos locales comerciales de la zona mediante la modalidad “mechero”. En poder del mismo se secuestraron dos bandoleras y varias prendas de vestir, las cuales fueron reconocidas por las encargadas y propietarias de los comercios como de su propiedad.

Por disposición de la Fiscalía en turno, los elementos secuestrados fueron restituidos a las damnificadas, mientras que el demorado fue notificado de su aprehensión en una causa por supuesto hurto.

