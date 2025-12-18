EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ EL 81° ANIVERSARIO DE SANTA SYLVINA Y DESTACÓ EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero destacó anoche el proceso de transformación que atraviesa Santa Sylvina y remarcó la importancia del trabajo articulado entre el municipio y la Provincia. En ese sentido, subrayó el crecimiento sostenido de la localidad y el rol de la gestión local en ese camino.

En el marco del aniversario 81° de la localidad, el mandatario provincial valoró la continuidad del proyecto político iniciado por Susana Maggio y que hoy continúa Diego Calderón. “Mi reconocimiento a Susana Maggio, una mujer con un profundo amor por Santa Sylvina, y también a Diego Calderón, que hoy asume esta responsabilidad junto a su equipo para seguir transformando la ciudad”, afirmó. “Hoy Santa Sylvina muestra claramente un antes y un después. Se nota la pujanza de su gente y una administración responsable que planifica y gestiona para que la ciudad no se detenga”, expresó.

El gobernador Zdero también insistió en la necesidad de impulsar inversiones privadas como motor del desarrollo local y provincial. “Tenemos que atrevernos a hacer los cambios que necesita el país, el Chaco y Santa Sylvina. No podemos tener miedo a las inversiones, porque son las que generan trabajo, oportunidades y crecimiento para nuestra gente”, sostuvo.

Para finalizar, ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial a la localidad y llamó a sostener un mensaje de unidad de cara al futuro. “Vamos a estar presentes para acompañar a Santa Sylvina en las buenas y en las malas, trabajando espalda con espalda para que siga creciendo, celebrando sus logros y construyendo un camino de desarrollo y oportunidades para las próximas generaciones”, concluyó.

CALDERÓN: “EL DESAFÍO ES SEGUIR TRABAJANDO CON TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD”

Por su parte, el intendente Diego Calderón, quien asumió formalmente el cargo el pasado 10 de diciembre, agradeció a quienes formaron parte de la gestión municipal y reafirmó su compromiso de continuar gobernando con responsabilidad y cercanía a los vecinos.

“Quiero agradecer a todos los que formaron parte de estos diez años de gestión: funcionarios, concejales, empleados municipales y también a quienes hoy no están físicamente, pero nos siguen guiando. Con humildad, responsabilidad y compromiso, asumo el desafío de seguir trabajando con transparencia y honestidad para darle continuidad a una gestión que abrace a todos y esté presente ante cada necesidad”, manifestó.

En ese sentido, valoró el acompañamiento permanente del Gobierno provincial. “Contamos con un gobernador que nos acompaña y nos brinda respuestas favorables constantemente. Ojalá podamos seguir trabajando juntos para continuar creciendo con orden, obras y oportunidades para todos”, finalizó.

Durante la ceremonia, el mandatario provincial estuvo acompañado por el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Diego Berecochea; el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez; la directora ejecutiva de la Fundación Soy Chaco, María Martina; y demás autoridades provinciales y locales.

En ese marco, la Fundación Soy Chaco realizó la entrega de un kit merendero al Club Centro Juvenil y una cocina a la Escuela de Educación Primaria N° 744 “Orlando Buyatti”. Además, se entregó equipamiento al Hogar de Ancianos “San Antonio de Padua”. Asimismo, el Instituto del Deporte hizo entrega de elementos deportivos destinados a fortalecer las actividades recreativas y deportivas del Club Centro Juvenil. Los elementos fueron recibidos por el presidente de la institución, Federico Schultz, y la secretaria Norma Rodríguez.

Por otra parte, el IPDUV llevó adelante la entrega de Títulos de Propiedad de Viviendas, un acto que representa mucho más que la entrega de un documento, ya que simboliza el esfuerzo, la constancia y el derecho de las familias a proyectar un futuro con mayor seguridad y estabilidad en su lugar de origen.