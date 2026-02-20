ZONA SUR: BUSCADO POR AMENAZAS Y ROBO A SU EXPAREJA: TERMINÓ DETENIDO TRAS UN OPERATIVO

Un hombre de 39 años fue aprehendido este viernes por la tarde en el marco de una causa por presuntas amenazas y hurto en contexto de violencia de género.

La intervención policial se inició tras la denuncia de una joven de 20 años, quien relató meses de violencia psicológica que escalaron a agresiones físicas y amenazas de muerte en la última semana.

La Comisaría Cuarta Metropolitana intervino luego de un conflicto que se habría originado durante la madrugada, tras una discusión vinculada al cuidado de la hija de ambos, de apenas tres meses. En ese contexto, el agresor le habría propinado un golpe de puño y proferido amenazas directas contra su vida.

Horas más tarde, antes de retirarse a su jornada laboral, el sujeto le arrebató por la fuerza su teléfono celular (un Motorola G-9 Play) ante la negativa de la mujer de entregárselo. Si bien la víctima no presentó lesiones físicas de gravedad al momento de la denuncia, decidió accionar penalmente por el clima de hostigamiento sufrido.

Tras la denuncia radicada originalmente en el Departamento de Violencia Familiar y de Género, tomó intervención la Fiscalía N° 04, a cargo del Dr. Jorge Cáceres Olivera. El magistrado dispuso la inmediata localización y detención del sospechoso.

Efectivos de la guardia de la Comisaría Cuarta se dirigieron al domicilio del acusado en la calle Jeremías, donde lograron su aprehensión. El hombre fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la División de Medicina Legal para los exámenes de rigor, a la espera de sus antecedentes prontuariales para determinar su situación procesal.

Relacionado