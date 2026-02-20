HACE INSTANTES: FRUSTRAN ROBO EN EL BANCO DE ALIMENTOS: UN DETENIDO

En el marco del «Programa de Prevención Metropolitana», efectivos de la División Patrulla Preventiva lograron esclarecer un ilícito ocurrido en la tarde de este viernes en las inmediaciones de la Ruta Nacional N° 16 y Avenida Martina.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 17, cuando los agentes que circulaban e interceptaron a un hombre de 36 años. El sujeto había sustraído momentos antes dos canaletas de chapa de zinc, de aproximadamente tres metros de longitud cada una, pertenecientes al galpón del Banco de Alimentos.

Tras la demora del sospechoso y el secuestro de los elementos, el personal policial procedió al traslado del conducido hacia la División Medicina Legal para el examen de rigor y, posteriormente, fue alojado en la Comisaría Decimotercera Metropolitana por razones de jurisdicción.

Por su parte, la responsable del establecimiento damnificado fue invitada a radicar la denuncia correspondiente. La causa fue caratulada preventivamente como «Supuesto Robo Esclarecido».

Relacionado