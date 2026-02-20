VICTORIA VILLARRUEL ANUNCIÓ QUE SERÁ CANDIDATA A PRESIDENTA Y QUE LLEVARÁ A UN PERONISTA COMO VICE

La vicepresidenta Victoria Villarruel dio que hablar durante su visita a La Rioja, donde participó de las celebraciones de la Chaya.

En ese marco, trascendió que mantuvo encuentros reservados con referentes locales y dejó una frase que repercute en todo el escenario político nacional.

Consultada sobre su futuro, habría sido contundente: aseguró que será candidata a presidenta de los argentinos y que su compañero de fórmula será un dirigente peronista.

La declaración generó impacto y abre interrogantes sobre el armado político de cara a lo que viene.

