SAN MARTÍN: INVESTIGACIÓN POLICIAL CULMINA CON LA DEMORA DE DOS PERSONAS POR FRAUDE CON TARJETA DE DÉBITO

En la tarde de este viernes, efectivos de la División Investigaciones Complejas del Interior de San Martín lograron esclarecer un hecho de defraudación tras un operativo realizado en el Barrio Silvio Ávalos.

El procedimiento resultó en la conducción de un hombre y una mujer, además del secuestro de diversos elementos adquiridos de forma ilícita.

El Operativo

La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada en la comisaría local por el uso indebido de una tarjeta de débito perteneciente a un docente de la ciudad. Tras un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad y tareas de campo, los agentes lograron identificar a los presuntos autores: una joven de 19 años y un hombre de 27.

En plena vía pública, el personal policial procedió a la demora de ambos y al secuestro de la tarjeta de débito del damnificado. Asimismo, se incautaron varias prendas de vestir (zapatillas, calzado deportivo y ropa de fútbol) que habrían sido compradas recientemente utilizando el plástico sustraído.

Pedido de captura activo

Al verificar los datos de los demorados a través del Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi), los uniformados detectaron que sobre el hombre de 27 años pesaba un pedido de captura activo desde septiembre de 2025. El mismo está vinculado a una causa por «Supuesto Robo a Mano Armada en Grado de Tentativa», tramitada ante la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia.

Resolución judicial

El Equipo Fiscal Nº 2, a cargo del Dr. Guillermo Codutti, dispuso que ambos involucrados sean notificados de su situación legal en libertad por la causa de defraudación.

Por otra parte, respecto al pedido de captura, se mantuvo comunicación con la magistratura de Resistencia, la cual ordenó que el implicado sea notificado.

Relacionado