MÁS RESULTADOS POSITIVOS: CAMINERA SECUESTRÓ CAMIONETA Y MOTO CON PEDIDO E INTERVINO CARGAS FORESTALES

Policía Caminera realizó varias operativos preventivos y viales que terminaron con resultados positivos.

Ayer en el Pte. Gral. Belgrano agentes viales secuestraron una camioneta marca Toyota, buscada por la justicia de Córdoba.

La fiscalía en turno ordenó el secuestro del rodado y la notificación de la conductor.

✅Castelli – Paralelo 28

En otros operativos intervinieron dos cargas forestales por anomalías en la documentación.

Sobre RN 95 km 1215 demoraron un camión que trasladaba 3000 mil varillas de quebracho blanco. Su conductor no tenía documentaciones.

Asimismo, se intervino una carga de muebles de algarrobo y lapacho que eran trasladados en una camioneta marca Toyota Hilux.

En la guía figuraba otro vehículo en el que la carga debía ser trasladada.

✅Planta Verificadora – Castelli

Peritos recuperaron una motocicleta tras realizar una consulta en el padrón unificado.

Una honda Wave fue llevada para hacer la verificación física. El rodado no presentaba irregularidades en sus numeraciones.

Pero, tras la consultar sobre su estado, arrojó un pedido por supuesto robo, a solicitud de la Cría 10ma.

Se realizaron actuaciones judiciales de rigor.

