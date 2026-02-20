FEMICIDIO EN SANTIAGO DEL ESTERO: MATÓ A SU NOVIA DE 22 AÑOS Y SE ESCONDIÓ JUNTO A SU CUERPO.
La joven fue asesinada durante la madrugada de este viernes. Su pareja, Diego Salto, de 23 años, estuvo atrincherado junto al cadáver hasta que finalmente decidió entregarse a la Policía.
Thania Santillán, de 22 años, fue brutalmente asesinada a balazos por su novio este viernes y en pleno camino vecinal de la localidad de Las Tinajas, ubicada en el Departamento de Moreno de la provincia de Santiago del Estero. Su asesino fue su pareja, identificado como Diego Salto, de 23 años, quien se atrincheró junto al cuerpo sin vida de la joven, hasta que fue detenido por la Policía.
El hecho sucedió durante la mañana de este viernes, después de que vecinos del lugar vieran a Salto deambulando en el lugar del crimen y con un arma de fuego en una de sus manos. Entonces, la efectivos policiales de la ciudad de Quimilí llegaron al lugar y el joven se atrincheró junto al cadaver de Santillán, quien hacía pocas horas había sido asesinada de tres disparos