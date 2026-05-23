🤝📍 Con la militancia en marcha, el Intendente de J.J. Castelli Pio Sander junto al Diputado Provincial Santiago Pérez Pons y al Intendente de Pampa del Indio Gustavo Karasiuk recorren comunidades para escuchar propuestas y fortalecer la agenda territorial.

En el marco de una amplia agenda política y territorial en el departamento Güemes, visitaron distintas comunidades y localidades de la región con el objetivo de escuchar a los vecinos, conocer sus necesidades y fortalecer el trabajo militante en el territorio.

🏘️ Durante la recorrida, los dirigentes dialogaron con familias, referentes comunitarios y autoridades locales, poniendo énfasis en la importancia de construir propuestas desde las propias comunidades y acompañar de cerca las problemáticas sociales que atraviesa la gente.

🚰 En esta visita también recorrieron trabajos de perforaciones que lleva adelante la Municipalidad de Fuerte Esperanza para mitigar los problemas de falta de agua en distintos sectores de la zona. La recorrida fue acompañada por la intendenta Inés Ortega, quien mostró las intervenciones que se vienen ejecutando para dar respuestas a las familias afectadas por esta problemática.

Luego junto a Ines Ortega visitamos Misión Nueva Pompeya en la misma participamos en una hermosa reunión con la presencia de varios referentes y vecinos de esta comunidad.

🗣️ “La idea es salir a caminar las comunidades, escuchar a la gente y trabajar junto a ellos. Hoy estamos atravesando una situación muy difícil y creemos que es momento de poner la militancia en marcha y volver a estar cerca de cada vecino”, expresaron.

Asimismo, manifestaron preocupación por el contexto económico y social actual, señalando el impacto de las políticas de ajuste, la falta de empleo y el abandono de áreas esenciales como salud, educación y asistencia social.

🤝 Durante los encuentros, vecinos de distintas comunidades también expresaron sus inquietudes y remarcaron la necesidad de contar con políticas públicas que verdaderamente lleguen al interior y respondan a las necesidades reales de la población.

La recorrida permitió además consolidar una agenda de trabajo territorial orientada a fortalecer la presencia en las comunidades y avanzar en propuestas construidas junto a la militancia y los vecinos.

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