REFUERZAN LOS CONTROLES PREVENTIVOS EN LA ZONA DE LA CONFLUENCIA
En el marco de las estrategias de seguridad diseñadas para combatir delitos complejos, la División Fluvial de la Policía concluyó exitosamente un operativo de vigilancia y control en sectores estratégicos del cauce hídrico.
El despliegue finalizó este viernes a las 16:30, tras una intensa jornada de patrullaje a bordo de la embarcación LP-11. Las recorridas se concentraron en puntos críticos de navegación, específicamente en la zona de la Confluencia del Río Paraná y Paraguay, el Riacho Guacarita y el sector de Cables.
Según informaron fuentes policiales, el objetivo principal del dispositivo fue la prevención de ilícitos y contravenciones, con un enfoque directo en contrarrestar el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas en jurisdicción fluvial.
Durante el operativo, los efectivos procedieron a la identificación de cinco personas y a la inspección de tres embarcaciones que circulaban por la zona. Estas acciones forman parte de un plan de seguridad sistemático para garantizar la tranquilidad y el orden en las vías navegables de la región.