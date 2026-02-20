FONTANA: ALLANAMIENTO POSITIVO: UN DETENIDO Y SECUESTRO DE ARMAS POR EL ROBO DE UN PORCINO

Esta tarde, efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, llevaron a cabo un exitoso operativo en el Barrio Güemes, donde lograron desarticular una presunta conexión con un hecho de abigeato ocurrido días atrás.

La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada el pasado 14 de febrero por la faena clandestina de un ejemplar porcino de aproximadamente 300 kilogramos en la zona de Colonia Mixta. Tras tareas investigativas coordinadas por la Fiscalía Rural y Ambiental, el Juzgado de Garantías N° 3 otorgó una orden de allanamiento para un domicilio particular.

Resultados del operativo

La diligencia judicial, que contó con la presencia del Ayudante de Fiscal Rural, arrojó resultados positivos para la causa. En el lugar, las autoridades procedieron a la aprehensión de un hombre de 64 años, quien quedó a disposición de la magistratura interviniente.

Durante la requisa de la vivienda, se logró el secuestro de:

• 50 kg de producto cárnico porcino.

• Tres armas de fuego: dos rifles potenciados calibre 6.35 y un revólver calibre 32 largo.

• Una camioneta Ford Eco Sport, la cual habría sido utilizada para el traslado de los elementos.

Secuestro impostergable

Asimismo, de manera preventiva y por su relación con las armas halladas, la policía incautó 20 cajas de balines, cartuchería calibre 32, cargadores de rifle y dos radios portátiles.

Por disposición de la justicia, el principal investigado fue notificado de su aprehensión en la causa principal, mientras que se iniciaron actuaciones paralelas por el secuestro de los elementos vinculados a la Ley de Armas.

