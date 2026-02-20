EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO GARANTIZAN EL SERVICIO DE COMEDORES ESCOLARES PARA EL CICLO LECTIVO 2026

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, firmaron este viernes un convenio marco que permitirá dar continuidad al trabajo conjunto para garantizar el servicio de comedor y refrigerio en las escuelas primarias de la provincia durante el próximo ciclo lectivo, que comenzará el 2 de marzo.

La firma del acuerdo se concretó en la oficina de la titular de la cartera educativa y establece los lineamientos del trabajo articulado entre los ministerios de Educación y de Desarrollo Humano, con el objetivo de asegurar la prestación del servicio alimentario escolar en más de 1700 instituciones educativas de toda la provincia.

Durante el encuentro, el ministro Gutiérrez destacó la importancia del convenio y señaló que se trata de la consolidación de una tarea que ambos organismos vienen desarrollando desde hace varios meses. “La definición más importante es que los comedores escolares en la provincia están garantizados, y por una decisión política del gobernador Leandro Zdero, a partir del inicio de clases todas las escuelas contarán con este servicio; los fondos están asegurados”, afirmó.

En ese marco, el funcionario remarcó que para la correcta prestación del servicio resulta fundamental el trabajo coordinado de las instituciones educativas, directores y equipos regionales del Ministerio de Educación, junto con el acompañamiento de las áreas técnicas y administrativas de ambas carteras.

Asimismo, Gutiérrez subrayó que garantizar la alimentación de los estudiantes es una prioridad del Gobierno provincial. “Es una definición política de este gobierno que los niños, para poder educarse, también tengan asegurado todo lo que tenga que ver con su nutrición. Estar bien alimentados es indispensable para que puedan aprender, que es lo que nos interesa, porque la apuesta es que la educación pública y de calidad garantice a nuestros niños las mismas oportunidades”, expresó.

De la firma del convenio también participaron la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano; la directora general de Gestión Educativa, Mirta Candia; la subsecretaria de Articulación y Administración para el Desarrollo Humano, Verónica Vargas; y el jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Humano, Guillermo Rea.

Relacionado