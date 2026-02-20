RESISTENCIA: ABANDONÓ UNA MOTO ROBADA Y HUYÓ A PIE TRAS SER INTERCEPTADO POR LA POLICÍA

En la tarde de este viernes, efectivos de la Comisaría Primera de Resistencia lograron el secuestro de un motovehículo que presentaba un pedido activo de secuestro por una causa de «Supuesto Robo a Mano Armada». El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 18 en la zona sur de la ciudad.

El operativo se inició mientras el personal policial patrullaba las inmediaciones de la calle Navarro al 400. Allí, los agentes divisaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta a gran velocidad. Al notar la presencia policial y recibir la voz de alto, el conductor aceleró unos metros, detuvo la marcha de forma imprevista y abandonó el rodado en la vía pública para huir a pie para perderse de vista entre los domicilios de la zona.

Tras resguardar el vehículo —una Motomel de 110cc, color rojo—, los uniformados procedieron a verificar sus datos en el Padrón Unificado de Motocicletas. La consulta arrojó que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente desde el 26 de noviembre de 2025, a solicitud de la misma Comisaría Primera Metropolitana, en el marco de una investigación por robo con utilización de armas.

Finalmente, la policía logró contactar al propietario legítimo, un hombre de 51 años, quien reconoció el bien como de su propiedad. Siguiendo las directivas del Equipo Fiscal en turno y se procedió a la entrega de la motocicleta a su dueño bajo acta legal, dándose por esclarecido el hecho

