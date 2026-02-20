SECHEEP AVANZA CON EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS SECTORES DE RESISTENCIA

El presidente de la empresa, José Bistoletti, destacó que “la recuperación y el mantenimiento del alumbrado público forman parte de una de las metas centrales impulsadas por el gobernador Leandro Zdero”.

La empresa energética provincial Secheep continúa desarrollando el Plan de Recuperación del Alumbrado Público en la ciudad de Resistencia, con intervenciones recientes en Villa Río Negro y en el cuadrante sur del macrocentro. Autoridades de la empresa recorrieron los lugares donde se ejecutaron los trabajos y dialogaron con vecinos sobre las mejoras realizadas.

Las tareas contemplan el recambio de luminarias, el tendido de nuevas líneas y la instalación de distintos elementos eléctricos como fotocélulas, contactores, jirafas, postes, llaves y tableros de control. El objetivo principal es normalizar sectores que contaban con iluminación deficiente o directamente inexistente, fortaleciendo la seguridad y la visibilidad en la vía pública.

Durante esta semana, los operativos se concentraron en distintos puntos de Villa Río Negro- incluyendo plazoletas, la avenida Sabín y los alrededores del Centro Comunitario y la escuela del barrio-, así como en el cuadrante del macrocentro comprendido por las avenidas Alberdi, Castelli, Las Heras y Rodríguez Peña.

Desde el área operativa de la empresa informaron que, en lo que va del año, también se realizaron intervenciones en los barrios Güiraldes, Llaponagat, Villa Libertad, Central Norte, Otech, UOM, Santa Clara, San Buenaventura del Monte Alto, Provincias Unidas, Santa Catalina, Brisas del Norte, Villa del Carmen y Villa Chica, entre otros sectores de la ciudad.

Trabajos en avenidas y zonas estratégicas

Además del abordaje en barrios, el plan incluyó trabajos en arterias clave como avenida San Martín (en los tramos 400, 800 y 900), Castelli (2200), Lonardi (3300), Urquiza (del 150 al 200), Belgrano (del 700 al 900), Malvinas Argentinas (del 2700 al 2900) y Nicolás Rojas Acosta (del 600 al 700). También se realizaron intervenciones en zonas estratégicas como el acceso al Aeropuerto Internacional, el sector ubicado detrás del Curne y en áreas de las localidades de Isla del Cerrito y Colonia Benítez.

“Desde el primer día de gestión trabajamos para que los vecinos puedan vivir en una ciudad iluminada, que garantice mayor seguridad y visibilidad al momento de transitar calles y veredas”, agregó Bistoletti, durante una recorrida por avenida Castelli y por Villa Río Negro.

Finalmente, desde la empresa señalaron que las tareas también se realizan de manera coordinada con la Municipalidad de Resistencia e incluyen, además de la reparación y reposición de luminarias, la poda y limpieza de líneas y artefactos, la reparación de conexiones eléctricas, la instalación de nuevos puntos de luz y el refuerzo de la iluminación en avenidas y zonas de alto tránsito.

