ZDERO Y POLINI LLEVARON EL «ABRAZO DEL CAMBIO» A JUAN JOSÉ CASTELLI

Los precandidatos compartieron la jornada con vecinos de la zona.

Los precandidatos a diputado provincial y nacional de la Lista 503 A “Yo Cambio”, Leandro Zdero y Juan Carlos Polini, llegaron a la ciudad de Juan José Castelli para participar del “Abrazo del Cambio”, junto a vecinos, comerciantes, docentes, personal sanitario, pequeños productores y artesanos y emprendedores.

Estuvieron acompañando la actividad los precandidatos a diputados nacionales Marilú Quiroz y el médico Julio Picón, los precandidatos a diputados provinciales Dorys Arkwright y Sebastián “Colo Lazzarini”, junto a los intendentes de Miraflores, Jorge Frank, de Misión Nueva Pompeya, Vicente “Tigre” González, y de El Sauzalito, Alcides Pérez.

Leandro Zdero expresó su optimismo por ver que “el cambio está en marcha, se siente, se vive en cada localidad que visitamos”.

“Estamos cambiando resignación por esperanza, los chaqueños vuelven a creer que una provincia más igualitaria, inclusiva, que proteja su ambiente y sus recursos naturales, con servicios de calidad en orden para que los presupuestos vayan adonde tengan que ir, para que nuestros docentes tengan mejores sueldos y escuelas públicas acondicionadas. De igual forma, el personal de salud que necesita, además, poner fin a la precarización laboral, las fuerzas de seguridad equipadas. Ese es el Chaco que se viene”, puntualizó el actual legislador.

Juan Carlos Polini reiteró la necesidad de un cambio en la provincia: “Representamos el cambio para los chaqueños, somos mujeres y hombres decididos a dejar todo por un presente y un futuro mejor. Muchos de nosotros no venimos de la política, como el caso del médico Julio Picón que es la cara visible de un sistema sanitario deteriorado, o Zulema Wannesonn que se puso al frente de los tarifazos municipales en Resistencia. Por eso pedimos la reapertura de paritarias, los trabajadores públicos no pueden seguir con salarios por debajo de la línea de pobreza con una inflación interanual del 50%, dinero hay, el problema está en que no se manejan bien, la solución está en establecer prioridades y administrar bien los recursos”, señaló.

