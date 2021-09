ZDERO Y POLINI CON LÍDERES EVANGELICOS: “LA LISTA 503 A REPRESENTA LA RENOVACION Y EL CAMBIO QUE CHACO NECESITA”

Los precandidatos a diputado nacional y provincial por la Lista 503 A Yo Cambio, Juan Carlos Polini y Leandro Zdero participaron de un desayuno con líderes de iglesias evangélicas de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Tirol y Colonia Benítez.

Fueron parte del encuentro el ex gobernador Angel Rozas, la diputada provincial Débora Cardozo, el precandidato a diputado nacional Julio Picón, las precandidatas a diputadas provinciales Zulma Kaenel, Zulema Wanneson y Alicia Terada.

Sobre los temas abordados Zdero señaló: “Coincidimos en que se han perdido valores como el respeto, la solidaridad, la cultura trabajo y la formación. Fue una reunión enriquecedora porque nos confirma que estamos en el camino correcto, quienes integramos la Lista 503 A Yo Cambio creemos en lo que hacemos, nuestra alianza es con la gente porque los cambios profundos deben ir acompañados de valores y principios, somos la renovación y el cambio que Chaco necesita”.

POLINI: “LAS IGLESIAS HACEN LO QUE EL ESTADO NO HACE”

Juan Carlos Polini destacó la labor que realizan las iglesias y aseguró que “ayudan a la contención social, algo esencial en estos tiempos difíciles, hacen lo que el Estado debe hacer y no hace, y piden ser reconocidos. En ese sentido nuestros diputados han presentado un proyecto de Ley en la Legislatura provincial y cuando asuma como diputado nacional voy a presentar esa iniciativa en el Congreso de la Nación”.

WANNESON: “NECESITAMOS EQUILIBRAR FUERZAS EN EL PARLAMENTO”

La precandidata a diputada provincial Zulema Wanneson expresó que “hay una degradación del tejido social que proviene de la falta de ejemplaridad de nuestras autoridades, necesitamos equilibrar las fuerzas para revertir esa condición y que no se impongan las leyes como ocurre hoy”

TERADA: “LA SOCIEDAD RECLAMA UN CAMBIO”

Por su parte la diputada nacional Alicia Terada indicó que “hoy más que nunca está vigente la necesidad de recuperar valores, la sociedad reclama un cambio, reglas de juego claras, que quienes nos gobiernan no mientan, no roben, que estén al servicio de la sociedad y no al revés como ocurre hoy, ese cambio es el que proponemos desde la Lista 503 A Yo Cambio”.

Relacionado