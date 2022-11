ZDERO: “LA SALUD EN EL CHACO DEBERÍA ESTAR FORTALECIDA”

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

La Fundación Sumar Ideas realizó en la ciudad de Resistencia, días atrás, un Taller vinculado a la Salud en el que asistieron reconocidos médicos, enfermeros y profesionales del sistema sanitario chaqueño. Estos encuentros constituyen espacios colaborativos y de discusión para los principales ejes de gobierno del Chaco que se viene.

Durante el taller se escucharon varios planteos, entre ellos, el colapso en los hospitales debido a la cantidad de accidentes de tránsito; la deserción de médicos, porque en muchas situaciones los sueldos son bajos comparados a otras provincias; la falta de una Carrera Sanitaria (tan anunciada, pero no ejecutada aún) la falta de recursos humanos y de equipamientos para una atención adecuada.

ESTOS ENCUENTROS INCENTIVAN AL ABORDAJE DEL SISTEMA DE MANERA INTEGRAL Y NO SECTORIAL

Sobre esta importante convocatoria, Zdero manifestó: “Destaco a la Fundación Sumar por estas reuniones que nos acercan mucho más a los sectores, como la salud, para seguir abordando las carencias del sistema, como así también, los aportes que nos brindan los mismos profesionales. La salud en el Chaco continúa desmejorando, no solo en recursos humanos con menos médicos, especialistas y precarización sino también en la falta de insumos, medicamentos y equipamientos en toda la provincia. Por eso, considero que el abordaje debe ser integral y no sectorial”.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA FUNDACIÓN SUMAR IDEAS?

– Asistiendo a nuestras charlas y conversatorios.

– Integrando los grupos técnicos y generando proyectos.

– Aportando tu tiempo, energías e ideas para ir cumpliendo con los objetivos.

Para comunicarse con la Fundación Sumar Ideas, comunicate al Te. 3624- 608902 (Whatsapp y msj) ó a las redes sociales:

