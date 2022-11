TRAS EL FALLIDO DEBUT MUNDIALISTA, LIONEL SCALONI DEMOSTRÓ TRANQUILIDAD: «NOS VAMOS A LEVANTAR»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

La Selección Argentina comenzó la Copa del Mundo de la peor manera. En el inicio del Grupo C, el combinado argentino cayó ante el equipo asiático. Lionel Messi abrió el marcador de penal a los 10 minutos. Luego, el equipo árabe en una ráfaga de 5 minutos logró poner el resultado a su favor y selló el marcador.

Tras el paso en falso de la Selección Argentina, Lionel Scaloni brindó la conferencia de prensa y afirmó que «lamentablemente se perdió pero nos vamos a levantar «.

«No queda otra que levantarse. Es un día triste pero como siempre decimos hay que tener la cabeza arriba y seguir«, indicó el técnico campeón de la última Copa América.

Sobre el análisis de la caída ante el combinado árabe, Scaloni argumentó: «El primer tiempo fue todo nuestro, esos fuera de juego que nos cobraron en otro momento eran gol. En el vestuario dijimos que el partido estaba extraño y podía pasar cualquier cosa y así pasó».

Ante la consulta de la prensa si ya habló con el plantel, el DT señaló: «Con ellos todavía no hablé porque ellos, como todos, estamos dolidos. Esto se trata de ganar los siguientes partidos y en eso estamos».

En ese contexto, indicó que la derrota ante Arabia Saudita no tiene relación con el aspecto físico. «El físico no fue porque los goles vinieron en los minutos 48 y 53. Fueron jugadas rápidas y asiladas. No creo que sea por ese lado«.

Sobre cómo afrontó esta derrota, el técnico argentino sostuvo: «Seguimos pensando lo mismo, de la misma manera que nos daban de favorito es que el mundial tiene estas cosas. En una jugada te pueden complicar y cambia el partido. A pesar de no haber jugado bien el segundo tiempo tuvimos nuestras situaciones«.

De esa manera, Scaloni señaló el porqué de los cambios que realizó. «Cuando el resultado es adverso, se busca otra cosa. Buscamos con Julián –por Álvarez- presencia en el área para que vaya a la espalda de los defensores, lo hicieron bien los chicos –por los ingresos de Enzo Fernández, «El huevo» Acuña y Lisandro Martínez– lógicamente, la dinámica no era igual a la del primer tiempo».

Para finalizar, expresó: «Veniamos bien, mejor no podíamos venir pero en el futbol y sobre todo en el mundial y en estas grandes competiciones tienen estas cosas. Pasó así, quizás en el peor de los momentos. Lamentablemente se perdió pero nos vamos a levantar, a seguir y ganar los dos partidos «.

