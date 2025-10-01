ZDERO ENTREGÓ VIVIENDAS Y TÍTULOS DE PROPIEDAD EN SANTA SYLVINA: “ESTAMOS DEVOLVIENDO LA CONFIANZA QUE NOS HAN DEPOSITADO”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este martes, el gobernador Leandro Zdero, acompañado por la vicegobernadora Silvana Schneider y la intendente Susana Maggio, entregaron nuevas viviendas y títulos de propiedad a familias de Santa Sylvina, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con el acceso a la vivienda y la seguridad jurídica de los chaqueños.

La entrega se realizó junto al presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, “Estamos devolviendo la confianza que nos han depositado”, expresó el primer mandatario provincial, durante el acto.

Emoción y cumplimiento de sueños

El gobernador saludó personalmente a las familias beneficiarias y destacó la importancia de cumplir este tipo de sueños en un contexto desafiante: “Cada rostro emocionado nos carga de energías para seguir trabajando”, señaló.

Con esta entrega, la gestión alcanza los 3.800 títulos otorgados desde el inicio, consolidando una política de vivienda que prioriza no solo la construcción, sino también la titularidad y el acceso seguro a la propiedad.

Previamente, el mandatario inauguró la refacción integral del Registro Civil de Santa Sylvina, reforzando los servicios públicos en la localidad. Además, recordó que en la localidad se desarrollan obras de pavimento, mejoras en instituciones educativas y la construcción de un playón deportivo, entre otras.

Por su parte, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, valoró la importancia de entregar tanto viviendas como títulos de propiedad: “Hoy se juntan los dos extremos de esta historia: familias que reciben su casa y quienes cierran con el título una etapa larga de este proceso”.

Por último, la intendente Susana Maggio destacó la decisión del gobernador de responder a la demanda habitacional, y aseguró que estas entregas son solo el inicio de un proceso que continuará beneficiando a más familias chaqueñas.

“Estamos muy emocionados y agradecidos con quienes hicieron posible que la gente que realmente necesita un techo pueda cumplir con ese sueño”, concluyó Maggio.

