JUEGOS NACIONALES: CHACO ABRE SU PARTICIPACIÓN CON MEDALLA DE PLATA EN ATLETISMO

La delegación chaqueña dio inicio a su participación en los Juegos Deportivos Nacionales, tanto en deportes convencionales como adaptados, y logró su primera medalla de plata en atletismo, en la modalidad cross country, con la destacada actuación de Aaron Smith, sub 15, oriundo del paraje Campo Bedogni, localidad de Juan José Castelli.

La delegación chaqueña está presidida por el profesor Fabio Vázquez y está compuesta por 370 personas, entre deportistas, cuerpo técnico del IDCH, entrenadores, médicos y prensa. El primer día de competencia contó con clima soleado y escenarios ideales para el desarrollo de cada disciplina.

Resultados destacados del primer día:

-Atletismo 2000 m “cross country”: Aaron Smith, Sub 15 – Plata

-Beach vóley femenino: Chaco 2 – Mendoza 0

-Beach vóley masculino: Chaco 2 – Tierra del Fuego 0 (segundo partido)

-Rugby femenino: Chaco 31 – Tucumán 0

-Hockey masculino: Chaco 2 – CABA 2, definieron por penales Chaco 5 – CABA 4

-Judo masculino: Dylan Ojeda hasta 53 kg – primero en su zona

-Judo femenino: Daiana Vargas +64 kg – ganó las dos luchas de su zona

Otros deportes, como badminton, básquet 3×3, futsal, tenis de mesa y taekwondo, continúan en competencia, con deportistas chaqueños demostrando esfuerzo y compromiso en cada disciplina.

La delegación chaqueña sigue compitiendo con entusiasmo y dedicación, con el objetivo de representar al Chaco de la mejor manera y sumar nuevas alegrías para la provincia en las jornadas que continúan en Mar del Plata.

