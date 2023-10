ZDERO EN GRAL. SAN MARTÍN: “PATRICIA BULLRICH REPRESENTA LA ESPERANZA DEL CAMBIO EN LA ARGENTINA”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El gobernador electo del Chaco Leandro Zdero, acompañó un acto multitudinario en Gral. San Martín en el marco de la campaña nacional Patricia Presidente, de cara al 22 de octubre. “La opción es Patricia Bullrich para el Chaco, tenemos la oportunidad de dar vuelta la página en el país, así como lo hicimos en la provincia, con el mismo compromiso y por un futuro lleno esperanza”.



La reunión se desarrolló en el Club Independiente local, durante la jornada de ayer, en el marco de las reuniones regionales que viene encabezando Zdero en toda la provincia. “No es lo mismo construir el Chaco con cualquiera de los proyectos políticos nacionales, como el modelo actual que maneja el Titanic y del cual ya sabemos su final; no, no queremos ese modelo del atraso, pero tampoco queremos un salto al abismo y del que no tiene un plan. Por eso, estamos convencidos que hoy la mejor alternativa se llama Patricia Bullrich”.

Por último, Zdero remarcó: “Queremos y necesitamos a Patricia en la Nación, porque tiene equipo para gobernar a la Argentina; tenemos que salir casa por casa, campo por campo, como lo hicimos anteriormente con el respaldo de la gente. Vamos a estar al lado de cada chaqueño, ella tiene una mirada federal, sabe los problemas que tenemos y nos va a tender una mano. Nos va a permitir, garantizar la salud, jerarquizar la educación, generar empleo, brindar seguridad y desarrollo en todo el Chaco. Todos tenemos el compromiso y una oportunidad, a través de ella, porque es el grito de esperanza para cambiar a nuestro país”.

Acompañaron a Zdero, vecinos de la zona de Ciervo Petiso, Colonias Unidas, Capitán Solari, Pampa del Indio, Las Garcitas, Colonia Elisa, Pampa del Indio y de Gral. San Martín; candidatos nacionales, autoridades, dirigentes provinciales y locales.

