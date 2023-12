ZDERO EN DCH: «NECESITAMOS ORDENAR EL ESTADO Y TOMAR MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y SINCERAMIENTO»

Por primera vez en su rol como Gobernador, Leandro Zdero, visitó la redacción de Diario Chaco. Habló sobre el estado financiero de la provincia, la situación en relación a la salud, seguridad y educación, en qué estado se encuentra la obra pública. La entrevista en profundidad.

El gobernador de la provincia, Leandro Zdero, visitó la redacción de Diario Chaco por primera vez desde que asumió el Ejecutivo provincial. Con fuertes críticas hacia la gestión anterior, el mandatario chaqueño brindó información detallada del estado financiero de la provincia, la situación en relación a la salud y seguridad, en qué estado se encuentra la obra pública en Chaco y su reunión con el presidente Javier Milei en el encuentro con los gobernadores.

También dio su postura respecto a las movilizaciones y el protocolo antipiquetes, cómo se encuentras los organismos provinciales y sus prioridades para los cuatro años de su gestión al mando de la provincia.

-Diario Chaco: Está finalizando este año intenso en muchos aspectos, muchos cambios, uno de ellos tiene que ver con que usted, Leandro Zdero, es el nuevo Gobernador de la provincia. Empezamos el año entrevistándolo respecto a sus expectativas y la primera pregunta tiene que ver si actualmente ¿superaron todas las ideas que tenían?

-Leandro Zdero: En particular, quien asume la responsabilidad, por supuesto quiere tener la posibilidad de asumir en otro contexto, en otro escenario. Es un escenario conflictivo, difícil para el país y para la provincia pero más aun cuando se recibe a una provincia donde se advirtió una mala administración, un carnaval de derecho de los recursos que teníamos los chaqueños, y las consecuencias que significaron eso.

Quebraron la obra social de los chaqueños, hoy tenemos deudas por donde mires, una muy mala administración. Tenemos problemas en las empresas del Estado que las dejaron desbastadas y tenemos que tratar de recuperarlas. Han dañado y dejado la salud en terapia intensiva, hoy está con tubo de oxígeno y tenemos que tratar de ver si la recuperamos.

Esa administración ha dejado en cada una de las jurisdicciones daños causados, no solamente patrimoniales sino también en la falta de acción concreta o en políticas que se implementaron por el derroche de los recursos que teníamos que eran discrecionales, recibíamos mucho y cuando una ve lo que paso ve deudas por todos lados, acreedores por todos lados y una situación que tenemos que subsanar.

En este contexto, hay medidas nacionales que van a necesitar el acompañamiento de todos los argentinos más allá de que claramente tengo la definición de defender los intereses de los chaqueños y por eso estamos primero ordenando el Estado para después emprender un camino de soluciones.

-DCH: Comenzaron la gestión haciendo un relevamiento del Estado del Estado, hay varias cuestiones que plantearon, entre ellas, 5.000 líneas de teléfono que se descocían y que habían generado importantes deudas. Uno de los puntos más conflictivos es el que tiene que ver con la obra INSSSEP, muchos afiliados que tuvieron que postergar operaciones o tienen que pagar insumos de sus propios bolsillos. ¿Cómo está la situación, cómo la trabajan, qué heredaron y qué proyectan para normalizar esa situación?

-LZ: Heredamos una muy mala administración de parte del organismo del INSSSEP, se evidencia la falta de atención a quienes han aportado y cuando te digo esto te lo digo con conocimiento de causa, lo he vivido en carne propia, gente que tuvo que volver de Buenos Aires porque los desalojaron de los hoteles, gente que le cortaron los tratamientos en Buenos Aires por las deudas que teníamos nosotros con los conveniados. Entonces, esta es una situación en la que el equipo del instituto está fuertemente.

Esperemos tener el acompañamiento de quienes trabajan allí porque nosotros los que queremos es venir a corregir la situación del organismo.

Estamos haciendo un esfuerzo muy grande porque necesitamos primero darle garantía a los afiliados. Hemos tomado contacto con todos los proveedores, con médicos, con farmacéuticos quienes prestan el servicio acá pero también en la Ciudad de Buenos Aires, no cualquiera lo hace pero la presidente del INSSSEP tuvo que recurrir a Buenos Aires el día 24, trabajar todo ese día inclusive el 25 por la tarde tuvo otras audiencias y el día 26 también porque no podemos esperar para sacar la situación de este organismo. Hay que corregir muchas cosas y hay que decirlas también, y nosotros estamos trabajando inclusive en una auditoría dentro del organismo.

Es una situación grave y se encuentran en varios lugares de la provincia, por eso iniciamos varias auditorías.

-DCH: Usted fue uno de los que estuvo a favor del protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y hace menos de 10 días se implementó en Resistencia. Si bien hubo un leve corte de tránsito, la Policía actuó y acompañó a los manifestantes hacia la Plaza Belgrano donde realizaron su acto ahí. ¿Cómo vio este primer operativo?

-LZ: Esta es una determinación que hemos tomado nosotros en este tiempo y fue algo que pusimos sobre la mesa en nuestro proceso de campaña electoral. Era poder recuperar entre todos los chaqueños algo que se había perdido algo que era esencial como lo es el respeto. El respetar que otro tenga el derecho a circular y vos tengas el derecho a protestar, son cuestiones que los chaqueños han elegido y han dejado atrás la idea de que yo te tengo que cortar el derecho a circular.

Chaco es una provincia que anteriormente no ha tenido ninguna actitud frente a quienes cortaban la calle, al contrario, eran cómplices, eran parte del mismo esquema de jorobarle la vida a la gente. Después de las elecciones se comenzaron a dar cuenta que esa alianza que había entre los dirigentes sociales piqueteros y el Gobierno no le estaba funcionando y fue después de las PASO.

Nosotros hemos sido claro siempre, desde un principio y hasta ahora y lo vamos a sostener. Significa que en algún momento habrá que hacer alguna adhesión, en principio más allá de la adhesión, nosotros compartimos de que nadie puede sacarle el derecho a otro de circular. En la provincia del Chaco hay cosas que se habían normalizado como cortar la calle, usurpar, pero además, de cortar la calle se normalizó la violencia.

-DCH: Ese mismo día de la primera movilización que afrontó su Gobierno, ocurrió una situación con un dirigente piquetero que llamó a «derrocar» tanto al Gobierno provincial como nacional. Fue denunciado por parte del Ejecutivo de la provincia y luego encontraron otras irregularidades ¿Qué novedades tiene sobre esta cuestión?

-LZ: Nosotros defendemos el sistema democrático y que cualquiera que atente contra el sistema democrático hay que, no solamente advertirlo, sino también de hacer la denuncia correspondiente. Es gravísima esta situación, por lo cual no solamente se han hecho las denuncias en los estrados judiciales sino que también a partir de eso surgieron algunas otras situaciones que estamos corroborando, y en consecuencia todo el aporte que se pueda hacer será como aporte a cada una de las auditorías que estamos llevando a cabo.

-DCH: Hasta el momento no han trascendido cifras ¿han descubierto efectivamente que empleados públicos percibían ayudas sociales?

-LZ: En principio, nosotros estamos detectando dentro de la provincia. Es un trabajo que está dentro del sistema de auditorías y de control. Ahora, el requisito efectuado por Marijuan tiene que ver con un cruzamiento que la provincia solamente brinda la base de datos de los empleados provinciales, y ese cruzamiento lo hacen en Nación. Al momento, no tenemos información del resultado de ese oficio.

-DCH: En este contexto económico complejo y complicado, y de los distintos anuncios que realizó el presidente Milei, ha surgido en diferentes provincias la idea de aumentar algunos impuestos provinciales, tasas y demás ¿su gobierno evalúa alguna modificación en los impuestos o algunos ajustes?

-LZ: Estamos evaluando pero la evaluación es un poco contraria a la que se plantea. Nosotros lo que creemos es que hay que impulsar la actividad económica, hay que acompañar al sector que produce y trabaja, hay que dinamizar la economía y que de esa manera el Estado tiene que estar al servicio de la gente.

Hoy, cuando uno habla con un productor o un industrial o un comerciante, siente que el esfuerzo no vale la pena, que muchas veces el Estado termina siendo burocrático y no le facilita la vida a quien tiene que dinamizar la economía porque son ellos los que aportan todos los días su pesito para que funcione el Estado.

Entonces, hay que comenzar a entender que la lógica no es la misma que veníamos teniendo, hay que facilitarle la vida a quien nos ayuda a desarrollar la provincia.

-DCH: Siguiendo con algunas definiciones del Gobierno nacional, una de ellas vinculada a la obra pública ¿en qué Estado se encuentra la obra pública en la provincia y qué medidas van a implementar para sostenerlas, si en Chaco se paralizará en un 100%?

-LZ: Estamos buscando tener una reunión la próxima semana con el ministro Ferraro a efectos de que tengamos alguna información precisa sobre avances que tenemos de obras y ver si tenemos los fondos nacionales que, en principio, adelantaron que no se harían obras con fondos nacionales. Por lo cual, tendríamos que ver si hay algún tipo de reconversión y nosotros podemos, algunas, poder terminarlas con fondos propios.

De todas maneras quiero decirles que son muy pocos los fondos que tenemos porque nos dejaron una provincia quebrada. Claramente está comprometida frente a las deudas que tenemos.

Tenían la intención de dejarnos una bomba de mecha corta, y cuando llegamos nos dimos cuenta que la bomba no tenía mecha. Estaban convencidos de que no íbamos a poder pagar salarios y tampoco poder pagar el medio aguinaldo. No solamente que lo logramos, sino que también tuvimos que tomar un préstamo para poder afrontar este compromiso y comenzar a pagar las deudas que vienen que son en pesos, en dólares, en todo lo que se les ocurra.

Necesitamos ordenar el Estado y tomar medidas, no solamente de austeridad sino también de sinceramiento que es lo que falta en el Estado.

Queremos garantizar la continuidad de las obras públicas pero eso requiere ordenar. En la provincia se ha iniciado y se abrió la posibilidad de realizar muchas obras sin que tengan el presupuesto calzado a la obra, al inicio y al final. Entonces, como recibíamos fondos discrecionales se hacían obras sin tener el presupuesto adecuado y esa es la consecuencia que tenemos hoy de miles y miles de viviendas que están sin terminar en muchos de los casos.

-DCH: El DNU que presentó el presidente Javier Milei, si bien es bastante extenso, ¿Cuál es su opinión?

-LZ: He comenzado a visualizar cada uno de los puntos y creo que hay puntos que la Argentina necesita poner orden en algunas cuestiones y otros que seguramente merecen el debate. Esta es la discusión que debe darse en la Cámara de Diputados de la Nación, el sistema democrático debe funcionar de manera tal de que entre todos los argentinos encontremos el rumbo hacia donde ir

Yo siento que el carnaval se tiene que terminar. Acompaño la idea de que el Estado, tal cual como lo advertimos en la provincia del Chaco, es gigantesco. Ha habido gastos obscenos. La situación es poner sobre la mesa, sincerar las cosas y emprender un camino que le dé certeza a los argentinos, certeza al hombre que labura en el campo, al industrial, al que tiene laburo y lo quiere sostener y al que no tiene y lo quiere conseguir. No podemos seguir en la improvisación del cortoplacismo, sino pensar en una Argentina a mediano y largo plazo y que le dé certidumbre a quienes hoy están trabajando y a la futura generación.

-DCH: ¿Qué pudo decirle al presidente Milei en esa reunión que estuvieron todos los gobernadores?

-LZ: Naturalizamos primero una reunión que no se viene dando hace años. Hubo un diálogo franco, una posición del presidente en la cual nos expuso cuál es la situación, uno puede compartir o no, y después escuchó a los 24 gobernadores a efectos de que se pueda plantear cuestiones como la que he planteado, como por ejemplo, cómo afectó el impuesto a las Ganancias e IVA, con una medida demagógica del gobierno nacional, sin advertir el perjuicio que hacía a la administración de las provincias.

He impartido a funcionarios de mi gobierno que cada vez que se inicie una obra tenga el presupuesto calzado para el inicio y el final.

-DCH: Recién estaba planteando un plan de austeridad, también de que se terminó el carnaval y uno presume que por carnaval hay diversas interpretaciones que se puedan realizar, una tiene que ver con la intermediación de dirigentes piqueteros con personas que requieran ayudas sociales pero también hace poco se descubrió una red de facturación trucha para elevación de impuestos con el uso de recursos del Estado para darle operatividad a esta red. ¿A qué aspectos se refiere cuando habla de «se terminó el carnaval»?

-LZ: Tenemos que cuidar los recursos de todos los chaqueños porque no es de un gobernador ni del funcionario de turno. Cuando uno administra los recursos de los chaqueños, administra el recurso de todos, para eso tiene que ser muy responsable. Cuando hablo de austeridad también hablo de sinceramiento.

El Estado debe tener la responsabilidad de dirigir los recursos y de que llegue a la gente. Yo quiero atender a la vulnerabilidad, es necesario que atendamos, pero para eso no tiene que haber gerentes que sean los intermediarios; esto es una figura que se fue creando. ¿Quién le dice a los intermediarios si está bien o mal sus acciones, quién controla a los intermediarios? Esto es una cuestión lógica y necesaria.

No es posible que cuando uno revisa se encuentra con 1.000, 2.000, 2.500 y más organizaciones que administran recursos que debería administrar el Estado. No tenemos que comenzar a discutir si está bien o mal algo que está mal. Se tienen que terminar los polirrubros de la intermediación, es decir, los que hacen viviendas pero además reparten la ayuda social, además asignan becas. ¿Qué son? ¿Estados paralelos?

-DCH: Hay distintas variables de ajuste en el plano nacional por la situación económica ¿Qué opinión tiene sobre las actuales tarifas de Secheep y Sameep? ¿Están desactualizadas? ¿Habrá ajuste? ¿Va a llamar a sindicatos para poner en discusión los salarios de empleados públicos?

-LZ: Las empresas públicas deben ser ordenadas. Lo que han hecho hasta ahora es desfinanciarlas y quebrarlas. Si uno ve el estado de la empresa Secheep, debemos más de $ 120 mil millones. En estos días estuvimos trabajando con los funcionarios para que CAMMESA no nos baje la perilla. Es una situación compleja y nosotros estamos en vía de ordenar. Además, nos han dejado la aplicación de la última audiencia pública que se realizó en San Martín el año pasado y estamos esperando a nivel nacional cuáles son las consideraciones respecto a este tema.

En cuanto a lo salarial, lo que intentamos es administrar bien los recursos de los chaqueños para que todos sean contemplados en la posibilidad de que vivan mejor. La situación inflacionaria en el país va a seguir; la situación de poder entender de que si las medidas que se están planteando vamos a estar mejor rápidamente no es así; tendremos que pasar un tiempo en el cual exigirá y demandará que algunas cosas no se van a hacer. Me hubiese gustado como gobernador dar buenas noticias permanentemente, pero nos ha tocado este tiempo.

-DCH: Seguridad y Salud, dos áreas que preocupan a todos los chaqueños. En este último tiempo, por ejemplo, la provincia padeció varios crímenes como el de Carlos Codutti, el de Franco Ferrau, en Navidad hubo más como el que ocurrió en Villa Prosperidad ¿Cómo ve la situación de la seguridad y cómo puede resolverlo?

-LZ: Se ha convertido esta provincia, y hay que sincerarlo, en una que tampoco ha tenido el trabajo de prevención en el avance del narcotráfico, hasta en el libertinaje de un mensaje del Gobierno de decirle a que cada uno podía hacer lo que quería en la provincia. El claro ejemplo de cortar una calle y que el gobierno no haga absolutamente nada, era un mensaje a la ciudadanía de vivir en una provincia donde nada importa. Nosotros hemos tenido una política muy clara y es que la seguridad, la educación y la salud van a ser prioritarios en esta etapa tan difícil que vamos a tener.

En lo que va de la gestión hemos hecho casi más de un operativo por día en materia de narcotráfico. Hemos desactivado desde bandas hasta secuestrado estupefacientes y consumo. Por otro lado, estamos trabajando fuertemente en la cuestión preventiva; un ejemplo es la captura de quienes han hecho amenazas por redes.

En materia de salud tenemos puesta la mirada porque realmente ha habido una desconsideración del gobierno provincial anterior frente a la salud de los chaqueños, es por eso que hoy tenemos menos médicos que hace 10 años atrás, hoy tenemos devastados los hospitales, muchos son nuevos, cascarones vacíos y no hay medicamentos en los mismos.

Vamos a hacer una convocatoria para que más médicos se puedan sumar al sistema de salud de la provincia, pero en el claro convencimiento de que con la salud de los chaqueños no se juega.

-DCH: Paritarias docentes es uno de los primeros temas que va a traer el 2024, uno de los primeros desafíos de su gestión ¿van a convocar en febrero a esa mesa? ante la elevada inflación ¿la clausula gatillo seguirá siendo trimestral?

-LZ: Antes de asumir algunos gremios me pidieron poder dialogar, eso hemos hecho y esto es algo que estamos trabajando con el equipo de Educación y con el Ministerio de Finanzas vamos a trabajar para encontrar una salida y para volver a recuperar no solamente que los docentes estén bien sino que la educación tenga sentido si los chicos aprenden. Hay muchas cosas que tendremos que modificar para que quienes se formen tengan la posibilidad de incorporarse al mundo del trabajo y la tecnología.

-DCH: ¿Qué le diría al ciudadano trabajador, al jubilado a la jubilada, sobre estos meses que se viene que seguramente no serán fáciles?

-LZ: Se vienen tiempos críticos y difíciles, pero espero que todo lo que podamos hacer para que podamos estar mejor. Yo voy a contribuir a ello. Se que vamos a tener momentos adversos en los meses que se vienen, sé que uno va a tener que sufrir la tensión de la gente pero emprenderemos este camino para ver si los argentinos salimos adelante. Siempre he dicho, si al presidente le va bien, no importa el signo político, nos va a ir bien a todos los argentinos. Si a mí me va bien, nos va a ir bien a todos los chaqueños. Ahí nos tiene que encontrar este tiempo de desencuentros, claro que hay que discutir y manifestar posiciones, ahora lo que hay que poner sobre la mesa son las cosas para encontrar el común denominador y terminar con una idea que para mí nos ha llevado hasta acá: esto de mirarnos de reojo porque cada uno tiene partencia política, tenemos que ponernos espalda con espalda y empezar a caminar juntos el nuevo tiempo y encontrar esas coincidencias.

Estamos emprendiendo un camino primero de orden, después de prioridades para encontrar la luz al final del túnel.

-DCH: ¿Cuál considera que son los principales desafíos que tendrá en su gestión de cara a este inicio?

-LZ: Primero ordenar el Estado, garantizar la transparencia de todos los actos de gobierno y fundamentalmente en ese orden fijar las prioridades que nos permitan tener un horizonte cierto, terminar con la incertidumbre de políticas cortoplacistas que nos llevaron a lo que hoy tenemos. Necesitamos un plan de estado en la provincia que trascienda la gestión de un gobernador.

