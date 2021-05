ZDERO: «DEJEN DE CALENTAR LAS SILLAS, LA CUARENTENA TERMINÓ HACE RATO»

El diputado provincial Leandro Zdero estuvo reunido con diferentes sectores en las localidades de Santa Sylvina, Venados Grandes, Itin, Las Breñas, Campo Largo y Sáenz Peña. Es importante escuchar a la gente y generar mayores oportunidades porque la cuarentena ya pasó y el estado aún mantiene su agenda pública muy alejada de la realidad- indicó el legislador.

En Santa Sylvina, fue recibido por la intendente Susana Maggio en la Municipalidad y luego entregaron insumos a docentes de la Escuela Primaria 1013. Posteriormente, en Venados Grandes, junto a un grupo de jóvenes, entregó banderas y pinturas al destacamento policial de la zona. En Itin, los vecinos le transmitieron la falta de medicamentos, atención médica y la difícil situación que padecen los pacientes para el traslado hacia la ciudad de Resistencia porque no cuentan con la movilidad necesaria.

En el Municipio de Las Breñas estuvo reunido con el Intendente Omar Machuca quien hizo referencia sobre la gestión que lleva adelante y de las demandas en su localidad. En Campo Largo, escuchó a un grupo de jóvenes que estudian y desarrollan emprendimientos vinculados a oficios y donde también se trabaja en la contención de mujeres víctimas en situaciones de violencia. Por último, el diputado Zdero estuvo en la ciudad de Sáenz Peña, en el ensanche Norte, en contacto con productores quienes le solicitaron que gestione el corrimiento de algunos postes de luz de un camino para facilitar el tránsito de los pobladores de la zona. Al final de la jornada, saludó a Bruno Cipolini y trasladó además, esta inquietud al Intendente.

Al terminar la recorrida por el interior provincial, el diputado Zdero manifestó: “Siempre hay que estar con la gente, escuchar las necesidades y luego gestionar las soluciones por las vías correspondientes. Para eso, hay que dejar de cruzar los brazos, dejar de calentar las sillas de oficinas y estar en los lugares que necesitan respuestas inmediatas. La cuarentena terminó hace bastante y algunos funcionarios no se enteraron parece, al hablar con la gente es lo primero que te dicen: “acá no vino nadie” y eso confirma, una vez más, que la agenda del gobierno sigue muy alejada de los problemas de la gente”.

