ZDERO: “CADA VEZ SOMOS MÁS LOS QUE CONSTRUIMOS LA ALTERNATIVA”

Leandro Zdero manifestó su agradecimiento hacia todos los delegados, dirigentes y amigos que se sumaron este fin de semana a la convocatoria del Movimiento Sumar, en Machagai. “Sumar es un lugar abierto para ser la voz de los que no se sienten contenidos. No venimos a restar ni a dividir, venimos a sumar y a multiplicar en todo el Chaco porque la gente espera otra cosa de los políticos. Es una convocatoria épica, plural y amplia”- indicó.

Gisela Doffi, concejal de Charata expresó: “Para mí, es motivante poder participar porque tiene de referente a un hombre sencillo y humilde. Admiro la tarea que lleva adelante en toda la provincia porque es incansable y creo que Sumar es una alternativa fuerte, ya que se lo visibiliza también como un espacio importante para los jóvenes. Siempre se nos exigió experiencia, pero ¿Cómo íbamos a hacerlo si no teníamos la oportunidad? Los invito a gastar las alpargatas para convertir nuestros sueños en realidad”. Por su parte, Elsa Leiva, de Fontana, puntualizó: “Es una alternativa que estamos forjando desde nuestra localidad, vamos a seguir sumando voces, voluntades, a dar la cara frente a los vecinos y a ratificar nuestro compromiso de solidaridad”.

Desde Pinedo, el concejal Daniel “Negri” Rodriguez aseguró: “Se siente SUMAR a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Nos convoca la lucha por las injusticias, por la corrupción, por las desigualdades, por los que se adelantan en la fila, y tantos otros. No es normal, que los hospitales se caigan a pedazos o que haya pasado 1 año de pandemia y no se hayan arreglado las escuelas. Tenemos que salir a hablar con cada vecino y contarles cara a cara que un nuevo Chaco es posible”.

Fernando Berecochea, manifestó: “El Chaco merece más salud y más educación. Sumar es vocación de servicio, es anteponer al otro sobre mis propias necesidades, es estar con el vecino y acompañarlos para que tengan mejor calidad de servicios. Hoy trazamos una línea en este suelo y decimos: hasta acá llegaron despilfarrando los recursos, menospreciando a los docentes, a los empleados públicos, a los jubilados, a la salud y a los desocupados. Hasta acá llegaron con su clientelismo berreta”. Desde Sumar Impenetrable, Dorys Arkwright y Dante Ibañez, coincidieron en que el Norte está esperanzado, es un proyecto ambicioso y agradecieron el compromiso de Sumar por recorrer la zona y estar con la gente; mientras que Bettina Serrano, desde la juventud, aseguró: “Es la primera vez que me siento protagonista de un movimiento y espero que podamos seguir sumando más jóvenes de toda la provincia”.

La concejal de Resistencia, Carla Cantero manifestó: “Estamos convencidos y con ganas de salir a comernos la calle porque esto recién comienza” mientras que la legisladora Carmen Britto dijo: “Hay que estar al lado de la gente y recuperar al Chaco de tanta pobreza”.

Hugo Báez como anfitrión puntualizó: “Es un día de alegría el poder recibirlos a todos en Machagai y hacer desde aquí, el lanzamiento formal de SUMAR” mientras que Gustavo Martínez, Intendente de Roca aseveró: “Hoy es un día muy importante, soy uno más del equipo. Hoy nace formalmente este movimiento abierto porque de eso se trata, de sumar, sumar y de sumar. Por su lado, Graciela Bernal concluyó: “Hoy Sumar es la esperanza para todo el Chaco”.

Relacionado