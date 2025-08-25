YVY PORÁ SUPERÓ LOS 120 MIL ASISTENTES Y YA PREPARA CUATRO NOCHES PARA EL 2026

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 En diálogo con Radio Uno, Yoly Aranda, creadora del grupo oficial de fans de Lázaro Caballero, relató: «El sábado hubo entre 50 y 60 mil personas aproximadamente. En total, entre las tres noches, se superaron los 120 mil visitantes. El camping se desbordó, y eso que habían ampliado el predio».

Aranda destacó la diversidad de público que llegó hasta el lugar: «Había gente de Ushuaia, de Chubut, de Mendoza, de Santa Fe, de Córdoba, de La Pampa, entre otras provincias. Muchos viajaron en auto, otros con casillas rodantes, con todo preparado para quedarse varios días».

La referente de los fans celebró además el anuncio que hizo el propio Lázaro Caballero en el escenario: «El año que viene Yvy Porá va a tener cuatro noches, algo que nos parece clave por la cantidad de gente que viene de lejos y porque hay muchos artistas que quedan afuera», aseguró.

Pese al éxito, Yoly reconoció algunos puntos a mejorar: «Hubo personas que tardaron cuatro o cinco horas en ingresar al predio. Eso no tendría que ser, seguramente habrá que habilitar más accesos», señaló en la entrevista radial.

El festival dejó imágenes impactantes, sin incidentes de gravedad ni enfrentamientos, aunque con servicios colapsados por la magnitud de la convocatoria. Entre los números artísticos se destacó la presentación de el sevillero, que sorprendió por su propuesta fresca y renovadora.

Para Yoly Aranda, lo que más llamó la atención de los visitantes fue la ausencia de propaganda política: «La gente de afuera rescataba mucho que no había fotos de políticos en el predio. Algo que debería ser normal, pero que en Formosa sorprende», subrayó.

Con más de 120 mil entradas vendidas, un público que llegó desde distintos puntos del país y la promesa de crecer con una noche más en su grilla, Yvy Porá se confirma como un festival que pone a Formosa en el centro del mapa nacional del folklore.

