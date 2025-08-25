RESISTENCIA: LA POLICÍA INVESTIGA DE OFICIO EL HECHO QUE AFECTÓ AL MEDIO “CHACO TV STREAM”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Aunque NO existía denuncia formal al momento de conocerse el hecho, el ministro Dr. Hugo Matkovich repudió públicamente lo ocurrido y afirmó: “Vamos a poner todos los recursos necesarios para esclarecer este ataque que tanto daño hace a la convivencia democrática”.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia dispuso iniciar una investigación de oficio tras la viralización en redes sociales de un video donde trabajadores del canal digital Chaco TV Stream denunciaban daños en su lugar de trabajo.

La Policía del Chaco ya trabaja en el lugar con personal de la comisaría jurisdiccional, del Departamento de Investigaciones Complejas y del área de Cibercrimen. Además, la División Videovigilancia se encuentra analizando material de cámaras de seguridad de la zona.

Desde el Gobierno provincial se remarcó la importancia de garantizar la libertad de prensa y el pleno ejercicio de la actividad periodística. Se continúa trabajando para identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la Justicia.

