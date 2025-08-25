DEMORAN A CINCO MENORES ARMADOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Tenían en poder dos resorteras, varias bolitas de vidrio y un arma blanca.

Hoy, en la ciudad de Sáenz Peña, personal del personal de la División C.O.M. dependiente del Departamento 911, procedieron a la demora de cinco menores de edad en un operativo de prevención desarrollado en pleno centro por calle 12 entre 29 y 31. Los demorados tienen, 13, 14, 16 y dos de 17 años,

Durante la requisa, los agentes secuestraron en poder de los jóvenes un arma blanca tipo cuchillo, dos gomeras (resorteras) de fabricación casera, y 20 bolitas de vidrio, elementos comúnmente utilizados para cometer actos vandálicos o intimidatorios.

Todos los involucrados fueron trasladados a dependencia policial para su identificación y posteriormente entregados a sus progenitores. Dieron intervención a la autoridad judicial correspondiente y al área de Minoridad.

Relacionado