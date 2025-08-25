MULTITUDINARIO CIERRE DEL 2º ENCUENTRO DE ESCUELAS DE DANZA EN JUAN JOSÉ CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con un marco multitudinario de público 👏, se llevó adelante la última jornada del 2.º Encuentro de Escuelas de Danza en Juan José Castelli, un evento que, por segundo año consecutivo, reunió a cientos de bailarines en una verdadera fiesta cultural 🎶🌟.

Organizado por la Municipalidad de Juan José Castelli 🏛️, este encuentro se consolida como un espacio de compromiso, respeto y puesta en valor de las tradiciones y la cultura regional 🇦🇷✨.

En esta edición participaron 25 academias de danza 🎭, entre ellas: dos de Miraflores, dos de Villa Río Bermejito, dos de Tres Isletas, dos de El Espinillo, una de Las Hacheras y dieciséis de Castelli. En total, más de 300 bailarines desplegaron toda su destreza, pasión y disciplina 💪💃🕺. Con vestimentas típicas 👗👒, coreografías cuidadosamente preparadas y una entrega absoluta, deleitaron y emocionaron al público presente ❤️.

🗣️ Palabras del intendente

El intendente Pío Sander expresó su agradecimiento a las academias participantes, destacando el esfuerzo de quienes viajaron desde localidades vecinas 🚐🌍:

“Sabemos que vienen de lejos, pero tienen esa pasión por la danza y la cultura que nos une. Nuestro objetivo es que cada vez se sumen más escuelas, porque este encuentro es un espacio para aprender, mostrar lo que se hace y seguir creciendo juntos”.

También resaltó el trabajo de todas las áreas del Gobierno municipal 🤝:

“La lluvia nos jugó una mala pasada ☔, pero pudimos sortear esa dificultad gracias al compromiso de todos. Estos eventos son una muestra de que Castelli se impulsa en la cultura, el deporte, la música 🎶, el trabajo de nuestros artesanos y manualistas 🪡🎨”.

📜 Entrega de certificados y reconocimientos

Durante la jornada se entregaron certificados de participación 🏅 a todas las academias, así como reconocimientos especiales a quienes asistieron a los cursos de perfeccionamiento en malambo y danzas del Litoral 💥.

Se realizaron menciones a destacadas presentaciones y al compromiso de los profesores y bailarines 👏. Además, se rindió un emotivo reconocimiento a Mirtiña Benítez 🌹 por su vida ligada a la cultura, el folclore y las tradiciones gauchas 🐎🇦🇷.

🎶 Un cierre a pura música

El evento culminó con un show musical 🎤🎸 que puso a todos a bailar 💃🕺 de la mano de los grupos, Los Similares y como broche de oro Los Holgados , generando un clima de alegría y celebración 🥳 que coronó de la mejor manera esta segunda edición.

El intendente invitó finalmente a participar del 3.º Encuentro de Escuelas de Danza en 2026 📅, con la expectativa de seguir ampliando la convocatoria y consolidando a Castelli como un punto de referencia cultural en la región 🌍.

👥 Autoridades presentes

Participaron del evento el intendente Pío Sander, la intendenta de Fuerte Esperanza Inés Ortega, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Cultura y Turismo Rubén Romero, el subsecretario de Ceremonial y Protocolo Walter Benítez, el secretario de Cultura de Miraflores Omar Cardozo, además de funcionarios del gabinete municipal 🤝.

