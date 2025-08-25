INES ORTEGA INTENDENTE DE FUERTE ESPERANZA HABILITÓ UNA PERFORACIÓN EN PARAJE EL AMANECER
«Con enorme alegría cumplimos un compromiso muy esperado en el Paraje El Amanecer ubicado a 90 Km. de Fuerte Esperanza, de la familia Risso Patrón, realizamos la perforación de agua, con fondos genuinos del municipio.
Este avance significa mucho más que agua… es para sus animales, que son parte esencial en el campo.
Gracias a cada uno que hizo posible con su esfuerzo y compromiso se pueda cumplir este proyecto.»