POLICÍA CAMINERA RECUPERÓ TRES MOTOS, SECUESTRÓ OTRA DOS ADULTERADAS Y LABRÓ 229 ACTAS VARIAS
Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en toda la provincia, con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.
El viernes en la planta verificadora metropolitana secuestraron una motocicleta marca Bajaj Dominar de 250 cc. Tenía las numeraciones de motor y cuadro adulteradas y el dominio apócrifo.
En el área metropolitana intervinieron diez cargas 5 transportaban soja e infringían el Art. 23 Código Tributario Prov. Ley 83-F y Art. 11 Ley Tarifaria Prov. N° 299-F.
En Makallé intervinieron una carga de residuos peligrosos. Llevaban baterías en desuso, con pérdida de fluidos, sin documentaciones y sin medidas de seguridad.
El sábado en el puesto de control de acceso a María Sara secuestraron una motocicleta marca Zanella. Tenía pedido de secuestro a solicitud de la Cría 4ta metropolitana.
El domingo operadores viales del área metropolitana recuperaron una motocicleta Appia de 110 cc. Tenía pedido por supuesto robo a mano armada, a solicitud de la Cría 3ra de Fontana.
Se realizaron cápsulas de seguridad vial a delegaciones deportivas y a una peregrinación religiosa.
🚔Sáenz Peña
Asimismo, agentes vales de Sáenz Peña recuperaron una Yamaha IBR de 125 en un operativo. Era buscada por hurto a solicitud de la Cría de Quitilipi.
También realizaron operativos Antiwileros donde retuvieron 22 motocicletas.
El dispositivo fue llevado a cabo entre el municipio y Policía Caminera, con la presencia del Subsecretario Seguridad Vial, Rafael Acuña.
🚔SIGEBI-SIFCOP
Tanto en el área metropolitana como en el interior de la provincia llevaron a cabo identificación de personas, que terminaron con demorados.
En total fueron 8 las personas y 4 presentaban pedidos de captura por diferentes causas.
🚔SECUESTROS, ACTAS Y TESTS DE ALCOHOLEMIA
Se detectaron 2 alcoholemias y se labraron 229 actas varias. Se retiraron varios animales sueltos de la ruta.
Se incautaron 16 motocicletas por infracción al Código de Faltas.
Se registraron 5 siniestros viales.