POLICÍA CAMINERA RECUPERÓ TRES MOTOS, SECUESTRÓ OTRA DOS ADULTERADAS Y LABRÓ 229 ACTAS VARIAS

Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en toda la provincia, con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

El viernes en la planta verificadora metropolitana secuestraron una motocicleta marca Bajaj Dominar de 250 cc. Tenía las numeraciones de motor y cuadro adulteradas y el dominio apócrifo.

En el área metropolitana intervinieron diez cargas 5 transportaban soja e infringían el Art. 23 Código Tributario Prov. Ley 83-F y Art. 11 Ley Tarifaria Prov. N° 299-F.

En Makallé intervinieron una carga de residuos peligrosos. Llevaban baterías en desuso, con pérdida de fluidos, sin documentaciones y sin medidas de seguridad.

El sábado en el puesto de control de acceso a María Sara secuestraron una motocicleta marca Zanella. Tenía pedido de secuestro a solicitud de la Cría 4ta metropolitana.

El domingo operadores viales del área metropolitana recuperaron una motocicleta Appia de 110 cc. Tenía pedido por supuesto robo a mano armada, a solicitud de la Cría 3ra de Fontana.

Se realizaron cápsulas de seguridad vial a delegaciones deportivas y a una peregrinación religiosa.

🚔Sáenz Peña

Asimismo, agentes vales de Sáenz Peña recuperaron una Yamaha IBR de 125 en un operativo. Era buscada por hurto a solicitud de la Cría de Quitilipi.

También realizaron operativos Antiwileros donde retuvieron 22 motocicletas.

El dispositivo fue llevado a cabo entre el municipio y Policía Caminera, con la presencia del Subsecretario Seguridad Vial, Rafael Acuña.

🚔SIGEBI-SIFCOP

Tanto en el área metropolitana como en el interior de la provincia llevaron a cabo identificación de personas, que terminaron con demorados.

En total fueron 8 las personas y 4 presentaban pedidos de captura por diferentes causas.

🚔SECUESTROS, ACTAS Y TESTS DE ALCOHOLEMIA

Se detectaron 2 alcoholemias y se labraron 229 actas varias. Se retiraron varios animales sueltos de la ruta.

Se incautaron 16 motocicletas por infracción al Código de Faltas.

Se registraron 5 siniestros viales.

