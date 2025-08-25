“MUJERES DE REINO” VIII CONGRESO EN BERMEJITO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Por VIII vez Villa Rio Bermejito será sede de uno de los eventos más significativos de la zona, el CONGRESO “MUJERES DE REINO”, este año bajo el lema “LLAMADAS EN EL TIEMPO PERFECTO DE DIOS”.

El encuentro esta organizado por el Ministerio un Lugar para Ti, sus anfitriones los apóstoles Walter y Lucia Diaz planean vivir un tiempo extraordinario con la llegada de mujeres desde distintos puntos del país.

El auditorio se viste de gala para el sábado 30 de agosto, y a partir de las 18 horas abre sus puertas para recibir a sus invitadas que le dan el toque exclusivo a la ceremonia. Con oradores de lujo y siempre con la palabra de Dios como tema central, sigue siendo un encuentro que transforma vidas.

El congreso “Mujeres de Reino”, comenzó hace 8 años con la misión y visión de convocarlas para unificar la búsqueda de Dios, este año con un lema que se enfoca al tiempo que cada mujer necesita vivir para cumplir con el propósito divino con el que fue creada.

Están todas las mujeres invitadas sin importar el credo o religión, es un evento pensado para “LA MUJER”. Ya confirmaron su presencia de Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa y desde distintas localidades de Chaco que llegan con gran expectativa.

