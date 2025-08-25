SAN MARTÍN: EN OPERATIVO RURAL SECUESTRAN 250 KG DE CARNE Y DETIENEN VEHÍCULO SOSPECHOSO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Secuestraron varios elementos presuntamente vinculados a actividades de faena clandestina. Intervino en el hecho la Fiscalía Rural y Ambiental.

Anoche, personal del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín, llevaban a cabo un operativo de prevención en la zona de Colonia Tres Banderas, a unos 4 km de la ciudad.

Durante las recorridas en puntos estratégicos, los efectivos observaron un automóvil Fiat Uno, color rojo, que se aproximaba a gran velocidad. Al notar la presencia policial, el conductor emprendió la fuga hacia la planta urbana. La persecución culminó cuando el vehículo ingresó sin autorización a un domicilio, aprovechando que la entrada no contaba con portón.

Siguiendo lo dispuesto por el artículo 213° del Código Procesal Penal del Chaco, los efectivos ingresaron al predio, constatando que dos hombres descendieron del rodado y se dieron a la fuga internándose en una zona de monte espeso. Si bien no pudieron ser aprehendidos, se logró identificar a uno de los sospechosos y residiría en Campo Bermejo.

En el interior del vehículo se encontraron: 250 kg de carne bovina: menudencias, corazón, costillar, lengua, riñón, cebo, mondongo, pulpa, cuartos, espinazo y pecho.

Un cuchillo de hoja larga con vaina, un martillo, un serrucho de mano, dos carpas de lona, un equipo completo de calcha, una mochila, un par de jeans con manchas similares a sangre y dos pares de botas de goma.

Intervino en el hecho la Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín, que ordenó la instrucción de actuaciones por la presunta infracción al Artículo 206° del Código Penal Argentino (salubridad animal) y solicitó la intervención de personal de Criminalística para el peritaje correspondiente.

Se activó un operativo cerrojo en la zona con el objetivo de dar con los implicados y se investiga la procedencia de los productos cárnicos. El vehículo y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la justicia.

Relacionado