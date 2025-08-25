SÁENZ PEÑA: INTENTARON INGRESAR COCAÍNA OCULTA EN LA COMIDA PARA UN DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Dos mujeres fueron notificadas de las infracciones. También, secuestraron una moto de dudosa procedencia.

Ayer, a eso de las 21:15, dos mujeres de 21 y 38 años, se presentaron en la Comisaría Segunda de Sáenz Peña para entregar alimentos a un detenido. Tras la de revisión los agentes detectaron en el interior de un taper con polenta dos envoltorios de nylon trasparente con sustancia blanquecina similar a cocaína. Inmediatamente se dio intervención a la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña, que confirmó mediante pruebas que se trataba de cocaína, con un peso total de 0,9 gramos.

Ante esta situación, la Fiscalía Antidrogas N° 2 de Resistencia dispuso el inicio de actuaciones en libertad para ambas mujeres, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737 en función de la Ley 2304-N.

Sin embargo, al ser notificadas, las ciudadanas reaccionaron con violencia, profiriendo insultos al personal policial e intentando promover desorden dentro de la comisaría. Se requirió la presencia de agentes femeninas de la División Violencia Familiar y de Género, quienes procedieron a la demora de ambas mujeres, que fueron examinadas por un médico policial y posteriormente alojadas en la división mencionada. Por estos hechos también se iniciaron actuaciones por supuesta infracción a la Ley Contravencionales 850-J.

Además, se procedió al control de la motocicleta Motomel Blitz, en la que se movilizaban. El vehículo carecía de documentación y no contaba con luz delantera, por lo que fue secuestrado para su verificación legal.

