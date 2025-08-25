INVITAN A SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PRIVADO

El jueves 28 de agosto, a las 15.30, tendrá lugar el segundo encuentro de la conferencia «Constitucionalización del derecho privado: balance y perspectivas a diez años» que tiene como disertantes a Iride Isabel María Grillo, jueza del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, docente titular de la Cátedra C Teorías y Derechos Constitucionales y de la Cátedra A Teoría de los Poderes; Carlos Guillermo Varas, director del Departamento de Derecho de la FCE y Carlos Torcasio, profesor de Instituciones del Derecho Público en la UBA. Será en formato híbrido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Estos encuentros se agregan a las actividades que articuladamente y con una mirada interdisciplinaria vienen realizándose en común.

La primera jornada se realizó días atrás y contó con un auditorio colmado en el que estuvieron presentes integrantes de la comunidad académica, estudiantes y público en general que se acercó hasta la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. La apertura estuvo a cargo de la decana Moira Carrió.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera gratuita en la plataforma de Fundación Formarte: https://fundacionformartecursos.com.ar.