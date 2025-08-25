QUITILIPI: SECUESTRAN TRES MOTOCICLETAS EN OPERATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA “WILEROS”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los conductores fueron notificados de la infracción al Código de Faltas de la Provincia del Chaco.



Anoche, efectivos de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas (C.O.M.) de Quitilipi llevaron a cabo el “Servicio de Prevención Integral para la Comunidad y Anti Wileros”, con el objetivo de garantizar el orden público y la tranquilidad ciudadana.

Seguidamente sobre avenida San Martin y calle Menzona, centro de la ciudad, lograron demorar la circulación de tres motocicletas 110 cilindradas. Dos de los rodados no contaban con dominio colocado y una de ellas tenía el número de cuadro ilegible.

Sus conductores, fueron notificados en libertad por presunta infracción al Código de Faltas de la Provincia del Chaco.

Las motocicletas secuestradas fueron entregadas a la Guardia de Prevención de la Comisaría de Quitilipi para las diligencias legales.

