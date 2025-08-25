DETUVIERON A LA TUTORA DE LA ADOLESCENTE HALLADA EN PLAZA POR PRESUNTA «PROMOCIÓN DE LA PROSTITUCIÓN»

Este domingo, personal del Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas realizó tareas investigativas en Presidencia de la Plaza, conforme lo dispuesto por la Fiscal N° 15, Candela Valdez, más precisamente en Quinta N° 76, domicilio perteneciente a la ciudadana F. M, tutora legal de la menor de 13 años, quien se hallaba desaparecida y posteriormente fue encontrada.

Allanamiento en Presidencia de la Plaza.

La magistrada indicó que se busca establecer si las circunstancias de su desaparición estarían vinculadas con un posible hecho conexo a la trata de personas.

Los investigadores, con la premura del caso, realizaron entrevistas discretas con vecinos de la zona, quienes aportaron datos relevantes sobre la niña.

Los mismos indicaron que la ciudadana M.F (tutora de la menor) la estaría manipulando para que acceda a encuentros sexuales, a cambio de regalos o mercaderías, con hombres mayores de edad y que frecuentaban el domicilio de la mujer.

Posteriormente, puestos a disposición dichos testimonios ante la Justicia, conforme al decreto de la Juez de Garantías N° 2, Liliana S. Puppo, se allanó el domicilio en cuestión, arrojando como resultado el secuestro de elementos de interés en la causa.

Tras el hallazgo de pruebas relevantes, la Justicia ordenó la detención de la ciudadana M. L.F, de 42 años, por «Supuesta promoción y/o facilitación a la prostitución».