YPF DESCARTO SUBAS INMEDIATAS EN EL COMBUSTIBLES POR EL CONFLICO CON MEDIO ORIENTE

Este martes, el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que «no va a haber cimbronazos con el precio de los combustibles», como consecuencia del conflicto armado en Medio Oriente.

Sin embargo, anticipó que podría haber cambios «si el precio del barril queda muy alto». La tensión global en el mercado energético es de especial importancia para la Argentina.

«Nosotros tomamos decisiones tranquilas frente a estas situaciones. En YPF tenemos una política de precios, no vemos el precio del petróleo en el día, tenemos un acuerdo con los consumidores. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco no afecta al precio de los combustibles», expresó Marín.

El titular de la petrolera nacional aseguró: «Lo que hacemos es que tanto en las caídas y subidas rápidas no tiene afectación en el precio al consumidor». Sin embargo, advirtió que «si el precio del barril se queda muy alto va a afectar el precio de los combustibles, pero muy de a poco».

«Lo que está afectando en estos días que es por el estrecho de Ormuz se exportan los países 15 millones de barriles de petróleo. El 15% del consumo mundial pasa por ese estrecho. Es una ruptura a la oferta lo que genera aumento de precios», repasó Marín.

El lunes, el precio del crudo se disparó y se ubicaba por encima de los u$s80. Se trata de un alza de cerca de u$s20 con respecto a la semana pasada, previo a que estalle el conflicto en Medio Oriente.

De este modo, el presidente de YPF sostuvo que la empresa «va a ir viendo cómo evoluciona el precio» y descartó «cimbronazos». «Tenemos una fórmula matemática para que los picos y los valles no afecte al consumidor. Siempre es mejor mantener los precios constantes», señaló.