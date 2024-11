Yerbateros anunciaron que en los próximos meses podría faltar la yerba mate ya que están en pie de guerra por el precio que se les está pagando por el producto.

Según explicaron, pretenden $390 por kilo, cifra a la que actualmente no llegan. En este contexto anticiparon un paro en la cosecha durante el verano lo que generaría desabastecimiento.

“Desde principios de año para acá venimos con la actividad desregulada, donde el productor tiene que tratar de encontrar al mejor comprador y demás. Esto hace que justamente nosotros, los pequeños y medianos productores estemos en una situación muy compleja”, explicó un productor en diálogo con el canal de noticias IP.

“Hay un tire y afloje donde termina ganando siempre el industrial que elabora el producto, no nosotros los pequeños productores que no tenemos la capacidad tampoco como para ponernos a elaborar nuestra propia materia prima y salir con una marca y un paquete al mercado”, señaló.

“Eso nos deja en una situación de vulnerabilidad muy compleja. Aparte también hay una cuestión no menor que el consumo de la yerba mate es inelástico, o sea, acá en la Argentina se viene hablando de seis kilos per cápita desde hace muchísimos años y no podemos lograr romper ese techo que se tiene, comparativamente hablando, por ejemplo, con Uruguay donde por ahí consumen 14 kilos per cápita”, añadió.

“Directamente el productor hoy está trabajando a pérdida y lo peor del caso es que, como decía hace un momento, somos más de 12.000 los pequeños y medianos productores que vivimos de la actividad”, dijo.

En este contexto, el viernes a las 18, productores yerbateros marcharán en la rotonda del kilómetro 8 de Andresito bajo el lema “Todos unidos por la yerba mate” en reclamo de “un precio justo” y “para defender la dignidad del sector productivo”. Además reclaman que el Gobierno nacional le restituya funciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate, que dejó de regular la actividad.