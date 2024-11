El Gobierno estableció los 3 días no laborables “puente” para 2025: cuándo caerán

El Gobierno anunció en las últimas horas los tres días que se convertirán en “puentes turísticos” durante el año 2025 y que, a diferencia de lo que ocurrió en los últimos años,

La medida, que busca impulsar el turismo interno y dinamizar la economía, fue comunicada a través del Decreto 1027/2024 publicado en el Boletín Oficial.

Los tres días serán considerados como “no laborables”.

Los días no laborables puente de 2025

Viernes 2 de mayo. Este día se sumará al feriado del Día del Trabajador (1 de mayo) creando -para algunos- un fin de semana largo de cuatro días.

Este día se sumará al feriado del Día del Trabajador (1 de mayo) creando -para algunos- un fin de semana largo de cuatro días. Viernes 15 de agosto. Es previo al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se celebra el 17 de agosto.

Es previo al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se celebra el 17 de agosto. Viernes 21 de noviembre. Este día se establece como “puente” para extender las celebraciones por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre.

Feriados y días no laborables puente: qué dice la legislación

El decreto se basa en la Ley N° 27.399, que establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables en Argentina.

La normativa permite al Poder Ejecutivo fijar hasta tres días feriados o no laborables al año con el objetivo de promover la actividad turística.

El gobierno argumenta que esta medida busca “coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo”.

Cuál es la diferencia entre feriados y días no laborables

No todos los ciudadanos pueden aprovechar de un día “no laborable”.

La diferencia entre estos términos está aclarada en la Ley de Contratos de Trabajo.

Para los feriados nacionales rigen las mismas normas legales que sobre el descanso dominical. Es decir que, en caso de ser trabajados, se recompensará con un 100% más la remuneración habitual.

En cambio, en los días no laborables no se pagará el doble de la jornada al que lo trabaje y es el empleador quien debe definir si los trabajadores asistirán o no a sus puestos.

Por lo general los colegios, universidades, y estamentos públicos no tienen actividades. Las empresas privadas sí tienen. Así está estipulado para todos los sectores, salvo en las administraciones públicas nacional, provincial y municipal, donde no hay actividad, al igual que en bancos y seguros.

Cuántos feriados le quedan a 2024

El próximo feriado inamovible será el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.

Luego, llegarán los dos feriados inamovibles por las Fiestas: miércoles 25 de diciembre (Navidad) y miércoles 1 de enero de 2025 (Año Nuevo).